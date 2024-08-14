Для кожного сорту відведений свій термін дозрівання

Зазвичай термін дозрівання динь залежить від їх сорту. Але, якщо ви посадили різні сорти одночасно і не знаєте, як визначити, котрі уже можна зривати, тоді читайте поради від Fermer.blog.

Фази дозрівання

У динь є фази біологічного та технічного дозрівання.

біологічна або фізіологічна визначається припиненням росту плодів і самих стебел. На цьому етапі рослина переходить у стадію спокою і може давати насіння на наступний посів;

технічна або урожайна зрілість у багатьох плодових культур настає раніше, ніж фізіологічна. Урожайна передбачає, що продукт готовий до збирання, транспортування та зберігання. Однак це культура відноситься до тих, чиє біологічне і технічне дозрівання настає практично одночасно. Саме тому ви не помилитеся з початком збору врожаю.

Зрілість однієї дині може відрізнятися від іншї. У випадку пізнього збору плодів, які вже дозріли, дині будуть непридатні для транспортування. А ранній збір не дасть плодам набути потрібної солодкості і аромату.

Терміни дозрівання

Для кожного сорту відведений свій термін дозрівання, однак є загальні фактори, що впливають на цей показник:

кліматичні умови місця висадки. Баштанна культура поширена в більш ніж 40 країнах світу. В жарких регіонах термін дозрівання коротший, ніж у холодних, незважаючи на ідентичність гатунку;

сорт – основна умова. Селекція подарувала різні сорти представникам гарбузових, які хоч і пристосовуються до різних кліматичних умов, але по-різному спіють;

агротехніка. Дотримання правил вирощування впливає не тільки на смак або товарний вигляд, але і на те, коли дозрівають дині. Перенасичення добривами, нечастий полив і шкідники можуть уповільнити процес.

Ознаки стиглості

Ознаки стиглості дині: