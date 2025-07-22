Стиглий, солодкий та соковитий: які ознаки допоможуть вибрати ідеальний кавун
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Продавці не дають скуштувати кавун перед покупкою, тому важливо знати кілька ознак, які допоможуть обрати найкращий
Стиглий та солодки кавун – мрія кожного покупця, але вгадати з вибором непросто. Продавці не завжди дають скуштувати кавун перед покупкою, тому важливо знати кілька ознак, які допоможуть обрати найкращий. Storinka розповідає, як обрати в магазині ідеальний кавун.
На що звернути увагу?
- Перевірте «мереживний» візерунок на шкірці. На шкірці кавуна є тонкі світлі лінії, схожі на павутиння або тріщини – це так званий «мереживний» малюнок. Його наявність означає, що бджоли активно запилювали квітку кавуна, тому плід міститиме багато цукру. Чим більше таких візерунків, тим солодшим буде кавун.
- Зверніть увагу на «ґудзик» навпроти хвостика. На протилежному боці від хвостика є маленьке заглиблення, яке часто називають «ґудзик» чи «пупок». Якщо він маленький та щільний, це означає що кавун стиглий. А якщо великий та глибокий, усередині можу бути багато волокон, а сам кавун буде водянистим та не дуже солодким.
- Покрутіть кавун та прислухайтесь. Обережно покрутіть кавун у руках та нахиліть його до вуха. Якщо ви почуєте всередині легке «булькання» чи вібрацію, це означає, що кавун стиглий та соковитий. Недозрілий плід буде «німим», а переспілий матиме глухий звук.
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