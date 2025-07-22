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Продавці не дають скуштувати кавун перед покупкою, тому важливо знати кілька ознак, які допоможуть обрати найкращий

Стиглий та солодки кавун – мрія кожного покупця, але вгадати з вибором непросто. Продавці не завжди дають скуштувати кавун перед покупкою, тому важливо знати кілька ознак, які допоможуть обрати найкращий. Storinka розповідає, як обрати в магазині ідеальний кавун. На що звернути увагу? Перевірте «мереживний» візерунок на шкірці. На шкірці кавуна є тонкі світлі лінії, схожі на павутиння або тріщини – це так званий «мереживний» малюнок. Його наявність означає, що бджоли активно запилювали квітку кавуна, тому плід міститиме багато цукру. Чим більше таких візерунків, тим солодшим буде кавун. Зверніть увагу на «ґудзик» навпроти хвостика. На протилежному боці від хвостика є маленьке заглиблення, яке часто називають «ґудзик» чи «пупок». Якщо він маленький та щільний, це означає що кавун стиглий. А якщо великий та глибокий, усередині можу бути багато волокон, а сам кавун буде водянистим та не дуже солодким. Покрутіть кавун та прислухайтесь. Обережно покрутіть кавун у руках та нахиліть його до вуха. Якщо ви почуєте всередині легке «булькання» чи вібрацію, це означає, що кавун стиглий та соковитий. Недозрілий плід буде «німим», а переспілий матиме глухий звук.

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