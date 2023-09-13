40-річного викрадача авто затримали при втечі

Вранці 13 вересня у центрі Львова викрали автомобіль Renault Master. Про злочин оперативно повідомили у поліцію, патрульні почали переслідувати злодія. Втікаючи на великій швидкості, він вчинив дві ДТП, в тому числі з рейсовим автобусом. Злочинця затримали.

Викрадення авто Renault Master відбулося на вулиці Під Дубом близько 10:00. На території Львівської області ввели план «Перехоплення».

«Завдяки співпраці усіх служб та камерам Центру безпеки міста патрульні встановили, куди рухається згаданий транспортний засіб. Екіпажі патрульної поліції 4-го батальйону негайно кинулися навздогін. Зловмисник, вгледівши поліцейські автомобілі, почав втікати. Дорогою він створював аварійну обстановку та здійснив дві ДТП без потерпілих», – розповіли у патрульній поліції Львова.

У прес-службі патрульної поліції ZAXID.NET уточнили, що водій вдарив ззаду приміський автобус №273, що курсує до села Мервичі. У ньому були люди, але ніхто не постраждав. За попередніми висновками поліції, водії мав ознаки наркотичного сп’яніння.

Поліцейські зупинили викрадений автомобіль у селі Малехів на трасі в напрямку Рави-Руської та затримали 40-річного викрадача. Далі розслідуванням усіх обставин злочину займатиметься слідчо-оперативна група.