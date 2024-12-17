Правоохоронці викрили Ярослава Кувічка на хабарі у квітні цього року

Волинський окружний адміністративний суд поновив на посаді старшого державного інспектора митного поста «Луцьк» Ярослава Кувічка, якого відсторонили через підозру у хабарництві. Посадовець також отримає зарплату за час вимушеного прогулу – по 22 тис. грн за кожен місяць. Про це йдеться в ухвалі суду від 22 листопада.

Співробітники СБУ викрили Ярослава Кувічка на хабарі 3 квітня цього року. Згідно з даними слідства, державний інспектор Волинської митниці систематично вимагав та отримував гроші від підприємців, які ввозили товари на територію України. За неправомірну винагороду посадовець обіцяв не створювати штучні перешкоди, а також зменшити розмір митних платежів. Попередньо відомо, що завдяки корупційній схемі він заробляв щонайменше 200 тис. грн щомісяця.

Затримали митника під час отримання чергового хабара. Того ж дня, 3 квітня 2024 року, Луцький міськрайонний суд постановив відсторонити Ярослава Кувічка з посади на два місяці, доки триватиме розслідування. Митник намагався оскаржити цю ухвалу, проте Волинський апеляційний суд залишив рішення без змін. Окрім відсторонення, підозрюваному обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт. Спершу до 3 червня, тоді до 19 листопада, а пізніше продовжили до 8 січня 2025 року включно.

У вересні Ярослав Кувічка подав позов до Волинського окружного адміністративного суду, в якому просив поновити його на посаді та стягнути з роботодавця середній заробіток за час вимушеного прогулу, тобто по 22 065 грн за кожен місяць. Суддя Оксана Адрусенко підтримала позов, а вже 22 листопада рішення набуло законної сили.