Львівський окружний адмінсуд скасував наказ про звільнення інспектора митного поста «Угринів» Віктора Жука, якого підозрюють у посередництві в отриманні хабаря. Його поновили на посаді та зобов’язали Львівську митницю виплатити 103 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада 2024 року, СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора порушила кримінальні справи щодо двох львівських митників. Одному повідомили про підозру у хабарництві (ч.3 ст.368 ККУ), а іншому – у пособництві в отриманні хабаря (ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 ККУ). З матеріалів справи відомо, що інспектора відділу контролю митної вартості ЗЕД Львівської митниці підозрюють у зловживанні службовим становищем. Він залучив до отримання хабаря інспектора митного поста «Угринів», який отримав 3200 доларів за оформлення трьох автомобілів з товаром (змішувачі, клапани, крани) на митному посту «Львів-Північний».

До суду з позовом до Львівської митниці звернувся інспектор митного поста «Угринів» Віктор Жук, якого після службового розслідування звільнили з роботи. На думку митника, його звільнення є незаконним. Він наголошує, що є лише підозрюваним у кримінальному провадженні, вироку у цій справі немає, а також, на його думку, службового розслідування належно не проводили, оскільки не встановили жодних даних, окрім тих, що вказані у підозрі.

Представник Львівської митниці не визнав позову, заявивши, що службове розслідування провели належним чином, врахувавши докази та пояснення інспектора. Підставою для проведення розслідування було подання Офісу генпрокурора, згідно з яким у квітні 2024 року Віктору Жуку повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні (пособництво в отриманні хабаря). Його звільнили з митниці через вчинення дисциплінарного проступку.

Цю справу розглянула суддя Варвара Потабенко, яка дослідила усі докази та аргументи сторін. Вона встановила, що в наказі начальника Львівської митниці «Про застосування дисциплінарного стягнення» «описуються події, які не стосуються посадових обов’язків позивача, що визначені його посадовою інструкцією. У спірному наказі аналізуються митні оформлення по митних деклараціях, які відбувались без участі позивача на митному пості «Малехів» та жодним чином не дотичні до митного поста «Угринів». Відтак, некоректним є посилання відповідача на вчинення позивачем дисциплінарного проступку та недотримання ним вимог посадової інструкції».

«Зміст висновку службового розслідування ґрунтується лише на інформації, здобутій під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Відповідачем не доведено наявність в діях позивача складу дисциплінарного проступку, матеріали службового розслідування не містять самостійно доведених фактів, які б підтверджували порушення позивачем вимог п.п. 1, 2, 4, 9 ч. 2 ст.65 Закону №889-VIII», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов митника: наказ про його звільнення визнали протиправним та скасували, зобов’язавши митницю поновити позивача на посаді. Львівська митниця також має виплатити Віктору Жуку 103 тис. грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Рішення суду ще можна оскаржити.