Артем Лаков приблизно рік працював на митному посту «Краківець»

Яворівський райсуд Львівщини частково задовольнив позов колишнього працівника митниці Артема Лакова і постановив стягнути з держбюджету України 2 млн грн моральної компенсації через дії органів досудового розслідування та прокуратури. У рішенні, на яке звернув увагу «Судовий репортер», йдеться, що жовтні 2011 року проти Артема Лакова порушили кримінальну справу за статтею про вимагання хабаря. Проте у вересні 2020 року Яворівський райсуд визнав Лакова невинуватим.

Зазначимо, що у 2011 році інспекторів «Краківця» Артема Лакова та Василя Літовченка звинуватили в тому, що вони за хабарі пропускали машини без митного контролю. Літовченку призначили п'ять років іспитового терміну, а Лакова повністю виправдали, хоч під час затримання з його куртки вилучили 400 євро. Він пояснював, що напарник щось йому передав і просив потримати у себе. Європейський суд з прав людини 2018 року постановив, що держава має виплатити Лакову 1,8 тис. євро компенсації за надмірну тривалість кримінального провадження.

У суді Артем Лаков розповів, що завжди хотів працювати на державній службі, але відкриття кримінальної справи повністю змінило його життя: справу проти нього порушили 10 жовтня 2011 року, а виправдувальний вирок суду набрав законної сили 6 квітня 2021 року. Він зазначив, що зараз йому виповнилось 33 роки й майже третину свого життя він перебував під судом та слідством. Через це він перестав спілкуватися з друзями, щоб йому ніхто не нагадував про обвинувачення.

«Він п'ять років здобував профільну освіту в Академії митної служби України й лише рік і два місяці пропрацював за фахом, пізніше майже десять років не мав підстави для поновлення своїх трудових прав. Незаконне притягнення до кримінальної відповідальності зганьбили честь і гідність, завдали непоправної шкоди престижу та діловій репутації. Перший рік він фактично виходив на вулицю тільки для поїздок в прокуратуру або суд. Також йому довелось переїхати жити до мами в Дніпро, адже жити окремо він вже не міг собі дозволити, заробітну плату йому вже не платили», – йдеться у рішенні суду.

Артем Лаков сказав, що за увесь час відбулось понад 90 судових засідань, на яких прокурор звинувачував його у злочині. Колишній митник скаржився, що звинувачення також вплинули на його особисте життя, оскільки він неодружений та не має дітей. Після відсторонення від посади він працював на будівництві й зароблені гроші витрачав на юридичну допомогу.

Суддя Дмитрій Поворозник частково задовольнив позов Артема Лакова й вирішив стягнути з Державної казначейської служби України 2 млн грн. Крім цього, з бюджету України йому мають компенсувати 15 тис. грн за доїзд на судові засідання з Дніпра та 123, 5 тис. грн, які він витратив на правничу допомогу. Рішення можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.