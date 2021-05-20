Віктор Ляшко очолив Міністерство охорони здоров'я України

У четвер, 20 травня, Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я головного санлікаря країни Віктора Ляшка. За його призначення проголосували 262 нардепи.

Одразу після голосування Ляшко склав присягу і своїми пріоритетами на посаді назвав, зокрема, подолання пандемії коронавірусу та питання страхової медицини. За його словами, усі охочі зможуть вакцинуватися від коронавірусу до кінця 2021 року.

Він також пообіцяв, що протягом літа в Україні повністю провакцинують проти коронавірусу 5 млн людей – тобто зроблять 10 млн щеплень.

На посаді очільника МОЗ Віктор Ляшко змінив Максима Степанова і став 22-м міністром охорони здоров'я України та вже четвертим очільником МОЗ від початку пандемії коронавірусу.

Хто такий Віктор Ляшко

41-річний Віктор Ляшко народився на Рівненщині. Навчався у Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця.

Ляшко впродовж 7 років працював у обласній санітарно-епідеміологічній службі Київської області. Потім, у 2010 році, потрапив до профільного міністерства на посаду головного експерта МОЗ.

Із 2013 року по лютий 2014-го очолював Київський лабораторний центр Держсанепідслужби.

У 2014 році Ляшко перейшов у громадський сектор, очоливши організацію «Інфекційний контроль в Україні». А з 2015 року по лютий 2018-го був консультантом із питань громадського здоров’я проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії».

У 2018-му Ляшко повернувся на державну службу: він отримав посаду першого заступника генерального директора «Центру громадського здоров’я» МОЗ України та працював у команді Уляни Супрун.

До липня 2019-го Ляшко перебував у ЦГЗ, а потім, за декілька місяців до зміни політичної команди, пішов із Центру громадського здоров'я. Після зміни уряду та керівництва МОЗ у 2019-му Віктор Ляшко став заступником нової міністерки Зоряни Скалецької.

Із початком пандемії коронавірусу в Україні відновили посаду головного санітарного лікаря і призначили ним Ляшка. Як головний санітарний лікар Ляшко проводив брифінги щодо ситуації з Covid-19, перевіряв готовність лікарень до прийому пацієнтів та впроваджував протиепідемічні заходи.

А вже у лютому 2021-го почав займатися підготовкою до вакцинації та організацією процесу на місцях.

У своїй декларації Ляшко вказав квартиру у Броварах площею 110 м², земельну ділянку у вишгородському районі Київщини площею 1 200 м² і автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску.