Призначення Віктора Ляшка на посаду міністра МОЗ , ймовірно, можуть розглянути вже 20 травня

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав подання Кабінету про призначення головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я. Максима Степанова, який очолював МОЗ понад рік, нардепи відправили у відставку напередодні.

Засідання відбулося в середу, 19 травня. Кандидатуру Віктора Ляшка підтримали 13 нардепів, які входять до профільного комітету, ще один член комісії утримався. Ще раніше профільний комітет вирішив не підтримувати подання уряду про звільнення Максима Степанова з посади міністра МОЗ.

Зокрема, під час засідання комітету Ляшко пообіцяв повністю провакцинувати 5 млн людей протягом літа, якщо його призначать міністром. Зазначимо, що станом на 18 травня дві дози вакцини отримали лише 37526 людини, одну дозу – 957346.

Він також повідомив депутатів, що визначився зі своїм наступником на посаді головного санітарного лікаря, однак не назвав його ім’я, аби «не викликати ажіотаж».

Коротко про звільнення трьох міністрів

Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія. Криклія з Петрашком звільнили згідно з їхніми заявами, а подання на відставку Степанова до Верховної Ради вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ймовірні нові призначення

Подання за пропозиціями фракції «Слуга народу» про призначення міністром охорони здоров'я головного Віктора Ляшка надійшло до Верховної Ради від прем’єр-міністр України Дениса Шмигаля. До парламенту також надійшли подання про призначення Олександра Кубракова міністром інфраструктури та Олексія Любченка міністром економіки.

Фракція партії влади «Слуга народу» сподівається, що Верховна Рада зможе розглянути нові призначення вже в четвер, 20 травня.