Максим Степанов очолював Міністерство охорони здоров’я понад рік

Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Відповідне рішення підтримали 292 депутати під час позачергового засідання у вівторок, 18 травня.

Основним претендентом на посаду міністра МОЗ є головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Його кандидатуру вже погодила фракція партії влади «Слуга народу».

Максим Степанов очолював МОЗ понад рік – з березня 2020 року. З того часу питання відставки Степанова у парламенті виникало неодноразово.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до парламенту із поданням про звільнення Степанова 14 травня. Офіс президента пізніше уточнив, що Степанова планують звільнити через провал кампанії з вакцинації від Covid-19 і пильну увагу до міністра з боку НАБУ.

Профільний комітет Верховної Ради рішення про звільнення Степанова вирішив не підтримувати.

Що відомо про Максима Степанова

Максим Степанов народився 18 серпня 1975 року в селі Сковородіно Амурської області Росії в родині медиків. Невдовзі сім’я переїхала в Україну. У 1990–1992 роках працював санітаром у Слов’янській міській лікарні № 1.

Закінчив Донецький національний медичний університет за спеціальністю «Хірургія». Проте за спеціальністю не працював.

У 1999 році Був заступникои генерального директора ДК «Торговий дім «Газ України» НАК «Нафтогаз України», далі – заступника генерального директора ЗАТ «Промислово-фінансова компанія «Віче».

Вперше в одеській владі з’явився у 2008 році, коли став першим заступником голови Одеської ОДА Миколи Сердюка. Пробув на посаді два роки, після приходу до влади Віктора Януковича був з цієї посади звільнений.

В грудні 2016 року Степанов став переможцем конкурсу на посаду голови Одеської ОДА. На цій посаді він змінив Михеїла Саакашвілі. 6 квітня 2019 року екс-президент Петро Порошенко відсторонив його від посади. Степанов відмовився покидати посаду, заявивши про перевищення повноважень з боку Порошенка.