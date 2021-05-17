Медики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова влаштували акцію на підтримку міністра охорони здоров'я України Максима Степанова. Кілька десятків лікарів, переважно керівників відділень, вийшли на своєрідний флешмоб підтримки.

Вони записали відеозвернення та пояснили свою позицію.

«Медична спільнота Лікарні швидкої допомоги вирішила підтримати теперішній склад Міністерства охорони здоров’я. Ми вражені тим, наскільки міністр охорони здоров’я не просто нас чує, а дослухається до нас. Його візити до нашої клініки завжди завершувалися позитивними змінами. Нам дуже імпонує, що міністр підтримує трансплантологію. Адже це той напрямок, який ми хочемо розвивати. Крім того, за підтримки теперішнього складу МОЗ ми маємо новітнє обладнання, що є надзвичайно важливим. Рік випробування і боротьби з коронавірусом мав би довести, що ця команда МОЗу може вирішувати і нагальні проблеми, і розвивати медицину загалом», – сказала медичний директор з лікувальної роботи Галина Щербата.

Таким чином, медики Лікарні швидкої допомоги просять депутатів не ухвалювати поспішних рішень щодо звільнення глави МОЗу.

«Вистачить міняти міністрів кожних півроку-рік. І кожен наступний буде гіршим, ніж попередній. Тому я вважаю, що МОЗу потрібно дати можливість довести реформи до кінця, не змінюючи кадрового складу», – говорить керівник Центру нейрохірургії та неврології Андрій Токарський.

Нагадаємо, Максим Степанов очолює МОЗ уже понад рік – з березня 2020 року. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до парламенту із поданням про звільнення Степанова. А самі депутати вже кілька разів збирали підписи за його відставку. Наприкінці квітня їм навіть вдалося зібрати необхідні 150 підписів.

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