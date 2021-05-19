Звільнений напередодні з посади міністра охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що уряд був незадоволений тим, як він «вибивав» гроші на медицину і сприймав його роботу як формування власного політичного іміджу.

«Денис Анатолійович [Шмигаль] не приховує, що саме він був тією людиною, яка вважає, що я маю бути звільнений. Причому мені було незрозумілим його бажання, тому що мені здається, коли ти працюєш у команді, якщо існують претензії, вони висловлюються в процесі роботи. Так, напевно, я іноді був досить емоційним на нарадах, коли йшлося, наприклад, про якісь гроші на медицину, тут я був безкомпромісний. Вибивання грошей на медицину було чомусь сприйнято як формування власного політичного іміджу», – заявив Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами звільненого міністра, про те, що в нас медицина катастрофічно недофінансована, він почав говорити з першого дня роботи.

Звільнений міністр нагадав, що МОЗ подало запит до бюджету-2021 на 296 млрд грн, а отримало 161 млрд грн. Тому, за його словами, він не підтримував запропонований урядом держбюджет на 2021 рік.

Нагадаємо, 14 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання на звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Пізніше прем’єр-міністр пояснив, що не задоволений роботою Степанова щодо проведення вакцинації від коронавірусу.

У вівторок, 18 травня, Верховна Рада звільнила Степанова.

На посаду нового міністра охорони здоров’я розглядають, зокрема, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.