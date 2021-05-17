Подання на звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова до Верховної Ради направив уряд

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав рішення уряду про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Відповідне рішення комітет ухвалив в понеділок, 17 травня, передає «Інтерфакс-Україна».

Подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку глави МОЗ підтримали семеро нардепів, ще семеро утрималися. Лише один проголосував проти.

Сайт LB.ua пише, що проти проголосував депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Михайло Макаренко, який раніше працював лікарем в Києві.

Нагадаємо, Максим Степанов очолює МОЗ уже понад рік – з березня 2020 року. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до парламенту із поданням про звільнення Степанова. А самі депутати вже кілька разів збирали підписи за його відставку. Наприкінці квітня їм навіть вдалося зібрати необхідні 150 підписів.

Офіс президента уточнив, що Максима Степанова планують звільнити через провал кампанії з вакцинації від Covid-19 і пильну увагу до міністра з боку НАБУ. Сам Степанов заявив, що піде у відставку лише тоді, коли за це проголосує Верховна Рада.