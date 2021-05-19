Віктор Ляшко наразі обіймає посаду державного санітарного лікаря і заступника міністра охорони здоров’я

До Верховної Ради надійшло подання за пропозиціями фракції «Слуга народу» про призначення міністром охорони здоров'я головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Відповідне подання в парламенті зареєстрував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомили заступниця голови фракції Євгенія Кравчук та народна депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина.

Як розповіла Кравчук «Українській правді» в середу, 19 травня, фракція «Слуга народу» внесла пропозицію про призначення Ляшка міністром охорони здоров'я напередодні. Стефанишина у свою чергу додала, що комітет Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування невідкладно розгляне це подання на засіданні 19 травня.

Крім того, «Слуга народу» внесла прем’єр-міністру пропозиції призначити теперішнього керівника «Укравтодору» Олександра Кубракова міністром інфраструктури та голову Державної податкової служби Олексія Любченка першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки.

Усі три подання із пропозиціями «Слуги народу» прем'єр вніс до парламенту. У «Слузі народу» сподіваються, що Верховна Рада 20 травня зможе розглянути у сесійній залі питання про ці три призначення.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія. Криклія з Петрашком звільнили згідно з їхніми заявами, а подання на відставку Степанова до Верховної Ради вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль.