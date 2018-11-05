Віктор Медведчук офіційно очолив партію «За життя»

Медведчук відомий завдяки своїй проросійській риториці та створеній ним на початку 2000-х років системі тотальної державної цензури

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 11:381840

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Віктор Медведчук офіційно очолив партію «За життя»
фото ілюстративне
Актив партії «За життя» на мітингу біля будівлі НБУ в Києві

Проросійського політика, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука обрали головою політради партії «За життя». Про це йдеться в повідомленні на сайті політичної сили 4 листопада.

Згідно з інформацією, нещодавно в Києві відбувся перший етап позачергового з’їзду партії.

«Обрано новий склад політради політичної партії «За життя», за результатами одноголосного голосування на з’їзді головою нової політради обрано Віктора Медведчука», – йдеться в прес-релізі.

Віктор Медведчук офіційного оголосив про приєднання до партії «За життя», яку очолює нардеп Вадим Рабинович, в липні цього року.

Рабінович та Медведчук під час з'їзду своєї партії

Рабінович та Медведчук під час з'їзду своєї партії, фото з сайту «За життя»

Як пише «Новинарня», у разі потрапляння до виборчого списку партії «За життя» Медведчук має великі шанси стати народним депутатом (з огляду на високі рейтинги партії). Востаннє він був членом парламенту ще в червні 2002 року.

Віктор Медведчук відомий лідерством за часів президента Кучми в СДПУ(о) – Соціал-демократичній партії України (об’єднаній), яка в той період була «партією влади». Він також був головою Адміністрації президента Кучми та одним із соратників Віктора Януковича. Нині Медведчук очолює також рух «Український вибір – Право народу», який де-факто є провідником путінської політики для України.

Як писав медійний експерт Отар Довженко у статті на сайті «Детектор медіа», в історії українських ЗМІ Медведчук передусім співтворець системи державної цензури, яка мала, зокрема, прикрити фальсифікацію виборів 2004 року на користь тогочасного прем’єра Віктора Януковича.

Також Головне управління інформаційної політики Адміністрації Президента за часів головування Медведчука (а саме 2002 року) почало розсилати редакціям ЗМІ анонси-інструкції, які отримали серед журналістів назву темників.

У АП заявляли, що ці інструкції не є вимогами, а рекомендаціями – журналістам нібито радили, на що слід звернути увагу. Втім новини центральних телеканалів невдовзі стали на диво однаковими, а коментарі журналістів, акценти і зміст сюжетів збігались із «рекомендаціями» темників.

Нагадаємо, представники «Опозиційного блоку» Вадим Рабінович і Євген Мураєв створили партію «За життя» в липні 2016 року. Цю політсилу активно пропагували канал NewsOne, що належить Мураєву, та канал «112 Україна».

Уже з осені 2016 року «За життя», за даними соціологів, долала виборчий бар’єр для ймовірного потрапляння у Верховну Раду. Згідно з даними соцопитувань, партія «За життя» набрала б на виборах до ВР 5,2% голосів тих виборців, хто піде голосувати.

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