Високопосадовці часів Януковича з’їхалися до Медведчука напередодні продажу NewsОne
Впливові службовці з команди Януковича проводять перемовини з проросійським політиком та кумом президента РФ
Київський офіс кума російського президента Віктора Медведчука став центром переговорів для високопосадовців часів Януковича. Журналісти зафіксували, як на зустрічі до Медведчука регулярно приїжджають найвпливовіші чиновники команди колишнього президента-втікача, а за тиждень до офіційної зміни власника телеканалу NewsОne вони одночасно з’їхалися туди всі разом.
Як повідомляє Bihus.Info, 28 вересня журналісти-розслідувачі зафіксували приїзд до офісу Віктора Медведчука чорної Audi Q7, номерні знаки якої зареєстровані на дружину Андрія Портнова, заступника глави президентської адміністрації Віктора Януковича. Портнов відповідав у Януковича за судову вертикаль і переписування Кримінально-процесуального Кодексу. Після Революції він виїхав у Росію, згодом переїхав до Австрії. І не повідомляв про жоден візит в Україну з 2014 року.
На момент зустрічі в Медведчука Портнов управляв телеканалом Newsone, власником якого номінально був батько нардепа Євгенія Мураєва. А за тиждень після зафіксованої журналістами зустрічі Портнов оголосив, що припиняє управління каналом через зміну власника. Newsone переписали на іншого народного депутата – Тараса Козака, який є сусідом Медведчука по офісу – там розташована його депутатська приймальня.
До цього візиту Audi Q7 дружини Портнова приїжджала в офіс Медведчука ще двічі. Кожен раз журналісти помічали в автівці лише чоловічі силуети. На запитання про візит до офісу Медведчука Андрій Портнов приїзду не заперечив, лише підтвердив, що не погодився працювати з новим власником телеканалу NewsОne.
Окрім Андрія Портнова, того дня, 28 вересня, до Віктора Медведчука приїжджав і Сергій Льовочкін, екс-глава адміністрації Януковича. Нині Льовочкін народний депутат від «Опозиційного блоку», який майже не відвідує засідання парламенту. І нині його прізвище частіше згадують у США – у розслідуванні справ Пола Манафорта, політтехнолога Януковича. Згідно з його свідченнями, Льовочкін перерахував Манафорту мільйони доларів з офшорних рахунків за передвиборчу кампанію Януковича.
Окрім самого Медведчука, Льовочкіна та Портнова, 28 вересня приїхав і чорний Мерседес s500, який возить Бориса Колеснікова, міністра інфраструктури часів Януковича. Поки Колесніков обіймав високу посаду, пов'язана з ним компанія «Альтком» на спеціальних умовах отримувала мільярдні інфраструктурні замовлення від держави.
Після Революції, Борис Колесніков не брав участі у виборах і зник з інформаційного поля. Але останнім часов його присутність у телеефірах каналів, пов'язаних з Віктором Медведчуком, частішає.
Одночасно з Колесніковим, Льовочкіним і Портновим 28 вересня в офіс Медведчука приїхав і Юрій Бойко, екс-віце-прем'єр в уряді Азарова. Нині Юрій Бойко лідер фракції «Опозиційний блок» у парламенті. На запитання журналістів, чи веде Юрій Бойко перемовини з Віктором Медведчуком, Бойко не пригадав свій приїзд, хоча він був не одиничним.
Високопосадова діяльність Бойка запам’яталася грандіозною корупційною оборудкою з буровими установками. На їхній закупівлі, за оцінками журналістів, держава переплатила фірмам-прокладкам понад 300 мільйонів доларів. У Генпрокуратурі заявили, що справа «Вишок Бойка» на завершальній стадії, але сам Юрій Бойко там не фігурує.