Високопосадовці часів Януковича з’їхалися до Медведчука напередодні продажу NewsОne

Після зміни власників Медведчук регулярно буває в ефірі NewsОne

Київський офіс кума російського президента Віктора Медведчука став центром переговорів для високопосадовців часів Януковича. Журналісти зафіксували, як на зустрічі до Медведчука регулярно приїжджають найвпливовіші чиновники команди колишнього президента-втікача, а за тиждень до офіційної зміни власника телеканалу NewsОne вони одночасно з’їхалися туди всі разом.

Як повідомляє Bihus.Info, 28 вересня журналісти-розслідувачі зафіксували приїзд до офісу Віктора Медведчука чорної Audi Q7, номерні знаки якої зареєстровані на дружину Андрія Портнова, заступника глави президентської адміністрації Віктора Януковича. Портнов відповідав у Януковича за судову вертикаль і переписування Кримінально-процесуального Кодексу. Після Революції він виїхав у Росію, згодом переїхав до Австрії. І не повідомляв про жоден візит в Україну з 2014 року.

На момент зустрічі в Медведчука Портнов управляв телеканалом Newsone, власником якого номінально був батько нардепа Євгенія Мураєва. А за тиждень після зафіксованої журналістами зустрічі Портнов оголосив, що припиняє управління каналом через зміну власника. Newsone переписали на іншого народного депутата – Тараса Козака, який є сусідом Медведчука по офісу – там розташована його депутатська приймальня.

До цього візиту Audi Q7 дружини Портнова приїжджала в офіс Медведчука ще двічі. Кожен раз журналісти помічали в автівці лише чоловічі силуети. На запитання про візит до офісу Медведчука Андрій Портнов приїзду не заперечив, лише підтвердив, що не погодився працювати з новим власником телеканалу NewsОne.

Окрім Андрія Портнова, того дня, 28 вересня, до Віктора Медведчука приїжджав і Сергій Льовочкін, екс-глава адміністрації Януковича. Нині Льовочкін народний депутат від «Опозиційного блоку», який майже не відвідує засідання парламенту. І нині його прізвище частіше згадують у США – у розслідуванні справ Пола Манафорта, політтехнолога Януковича. Згідно з його свідченнями, Льовочкін перерахував Манафорту мільйони доларів з офшорних рахунків за передвиборчу кампанію Януковича.

Окрім самого Медведчука, Льовочкіна та Портнова, 28 вересня приїхав і чорний Мерседес s500, який возить Бориса Колеснікова, міністра інфраструктури часів Януковича. Поки Колесніков обіймав високу посаду, пов'язана з ним компанія «Альтком» на спеціальних умовах отримувала мільярдні інфраструктурні замовлення від держави.

Після Революції, Борис Колесніков не брав участі у виборах і зник з інформаційного поля. Але останнім часов його присутність у телеефірах каналів, пов'язаних з Віктором Медведчуком, частішає.

Одночасно з Колесніковим, Льовочкіним і Портновим 28 вересня в офіс Медведчука приїхав і Юрій Бойко, екс-віце-прем'єр в уряді Азарова. Нині Юрій Бойко лідер фракції «Опозиційний блок» у парламенті. На запитання журналістів, чи веде Юрій Бойко перемовини з Віктором Медведчуком, Бойко не пригадав свій приїзд, хоча він був не одиничним.

Високопосадова діяльність Бойка запам’яталася грандіозною корупційною оборудкою з буровими установками. На їхній закупівлі, за оцінками журналістів, держава переплатила фірмам-прокладкам понад 300 мільйонів доларів. У Генпрокуратурі заявили, що справа «Вишок Бойка» на завершальній стадії, але сам Юрій Бойко там не фігурує.