Бізнес-партнер сім'ї Медведчука отримав захоплені Росією родовища в окупованому Криму

2014 року Росія захопила українські родовища та бурові платформи у Чорному морі

В окупованому Росією Криму підводну ділянку «Глибока» нафтогазового родовища в Чорному морі віддали приватній компанії «Новые проекты», директор якої є бізнес-партнером родини Віктора Медведчука. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

У 2016 році підприємству «Новые проекты» прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв за особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку і видобуток вуглеводнів в анексованому чорноморському родовищі. Директор компанії – Антон Сергійович Дорноступ – єдиний засновник іншої російської компанії – «Главнефтесервис», яка на 100% володіє фірмой «Новые проекты».

Обидві компанії, відповідно до російського реєстру юридичних осіб, прописані за адресою, де зареєстровані компанії, пов'язані з колишнім російським чиновником Валерієм Паком і сім'єю Медведчука.

Пак працював на посаді заступника міністра природних ресурсів і очолював Федеральне агентство з користування надрами, а після звільнення з державної служби у 2015 році працює директором в «НЗНП Трейд». Ця компанія контролюється Оксаною Марченко – дружиною Віктора Медведчука. Це підтвердив і сам Медведчук.

Дорноступ є співзасновником ще кількох російських компаній, які, згідно з російськими бізнес-реєстрами, також пов'язані з сім'єю Медведчука-Марченко. Дорноступ почав цікавитися газовим бізнесом тільки в грудні 2015 року. До цього він торгував м'ясопродуктами в Оренбурзькій області РФ і був зареєстрований як фізособа-підприємець.

Родовище, яке загарбала Росія, розташоване неподалік Керченської протоки, графіка програми «Схеми»

На ділянці «Глибока», за попередніми даними, може бути до 8,3 млн тонн нафти і 1,4 млрд м3 газу.

При цьому, експерти нафтогазового ринку в коментарях російським ЗМІ повідомили, що «Новые проекты» – невідомий гравець в галузі. У компанії немає відповідного обладнання для дослідження шельфу і буріння свердловин. Інші ж компанії навряд чи їй в цьому допоможуть через можливі західні санкції.

До слова, дружина лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка виграла конкурс на освоєння одного з трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії.