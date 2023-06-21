Віктор Винник і МЕРІ виконають як відомі хіти, так і нові пісні

12 липня культовий гурт та улюбленці багатьох – Віктор Винник і МЕРІ – вперше виступлять на даху !FESTrepublic. Для шанувальників музиканти підготували програму із популярних хітів та зовсім нових пісень. Початок концерту о 19:30, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Подія у !FESTrepublic буде літньою у всіх сенсах – за атмосферою, звучанням та настроєм. На цьому також наголошує Віктор Винник: «Концерт на даху цікавий тим, що, як би це дивно не звучало, ми будемо виступати там з гуртом МЕРІ вперше. Це буде літній концерт у всіх значеннях цього слова. Плануємо напівакустичну стилістику виступу, під час якого і музиканти, і глядачі сидять. Але знаю з досвіду, що потім це все переходить у танці, що дуже приємно!».

Цього літнього вечора музиканти виконають свої найбільш популярні композиції, серед яких «Я з України», «Ромео», «Кіс на біс», «Мерідіани» та ін. Також на концерті прозвучать пісні з нового, сьомого за ліком студійного альбому «Жити, щоб памʼятати», який зовсім недавно побачив світ.

«Нещодавно відбувся реліз нашого альбому «Жити, щоб памʼятати». І ось на цьому літньому концерті, за старим стилем на свято Петра і Павла, також прозвучать деякі пісні з нової збірки. Тобто це буде життєстверджувальний концерт, адже життя триває. Незважаючи на півтора року активної фази війни, ми продовжуємо жити повноцінно і будемо радіти зустрічі з нашими шанувальниками, які прийдуть на цей концерт під львівським зоряним небом», – запрошує на концерт Віктор Винник.

Віктор Винник і МЕРІ. Літній концерт на даху !FESTrepublic

12 липня / 19:30

Квитки можна придбати за посиланням.