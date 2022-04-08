Вілл Сміт вдарив Кріса Рока через жарт про його дружину

Американська кіноакадемія відреагувала на бійку, яку влаштував актор Вілл Сміт під час 94-ї церемонії вручення премії «Оскар». Було прийняте рішення, що починаючи з 8 квітня 2022 року Сміту не буде дозволено відвідувати будь-які заходи або програми, що проводяться кіноакадемією особисто чи віртуально протягом десяти років. Насамперед це стосується церемоній вручення премії «Оскар», але ними не обмежується.

Проте це не перешкодить актору номінуватись на «Оскар» чи навіть ставати володарем премії. Також Вілла Сміта було виключено зі складу кіноакадемії. Про це він попросив сам відразу після інциденту.

Нагадаємо, 27 березня під час церемонії вручення премії «Оскар» у прямому ефірі Вілл Смітт вийшов на сцену та вдарив коміка Кріса Рока через жарт про поголену голову дружини акора Джади Пінкетт-Сміт. Відомо, що вона втрачає волосся через аутоімунне захворювання.

Тим не менше трохи згодом Вілл Смітт отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль у спортивній драмі «Король Річард», де зіграв батька тенісисток Серени та Вінус Вільямс.

«Ми хочемо висловити нашу глибоку вдячність містеру Року за те, що він зберіг спокій за надзвичайних обставин. Ми також хочемо подякувати нашим ведучим, номінантам та переможцям за їхню врівноваженість під час нашої телевізійної трансляції», – йдеться у прес-релізі кіноакадемії.

Інцидент викликав буде бурхливу реакцію у світі, що в свою чергу обурило кінорежисера Майкла Бея.

«Люди тільки про це говорять. А мене це зовсім не хвилює. Голлівуд стає дуже зацикленим на собі. В Україні зараз дітей підривають. Ми маємо говорити про це», – процитувало режисера «Трансформерів» видання Variety.