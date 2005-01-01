Винниківський «Рух» підписав чергового новачка

СпортІгор Саджениця, 13 січня2740

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Винниківський «Рух» підписав чергового новачка
Михайло Козак

26-річний вихованець львівського футболу Михайло Козак став третім новачком винниківської команди у зимовому міжсезонні. Атакувальний півзахисник перейшов з «Олександрії» на правах вільного агента.

Як повідомляється на офіційному сайті вининківського клубу, гравець уклав контракт на півтора року. У новій команді Козак гратиме під 72-им номером.

Михайло Козак народився 20 січня 1991 року у місті Міловіце (Чехословаччина). Розпочинав свій шлях Михайло у футбольній школі «Карпат», однак дебютував на професійному рівні у складі ФК «Львів». У футболці «містян» півзахисник провів 53 матчі та відзначився 4-ма результативними ударами. Згодом виступав у полтавській «Ворсклі», кам’янскій «Сталі», чернігівській «Десні» та «Олександрії». Також Михайла Козака залучали до юнацької збірної України U-18 та U-19.

Першим новачком «Руху» став вихованець львівського футболу Михайло Писко. Таким чином «жовто-чорні» підсилили позицію лівого захисника. Ще одним новачком винниківського клубу став 24-річний центральний захисник Роман Никитюк, який уклав контракт на півтора року.

Нагадаємо, два гравці львівських «Карпат», які виступали за «Рух» – Назар Вербівський та Юрій Ткачук – зимові збори проведуть з «Карпатами». Разом з ними збори проходитиме і син власника «Руху» та футболіст цієї команди Святослав Козловський.

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