Смертельна аварія сталася 20 жовтня 2023 року на трасі Київ – Чоп

Гощанський районний суд виніс вирок 35-річному винуватцю смертельної ДТП Денису Фурніку. Обвинувачений на автомобілі Audi A8 врізався у зустрічний Daewoo Lanos, внаслідок чого загинули водій та пасажирка останнього. За скоєне чоловіку призначилии три роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 29 травня, аварія сталася 20 жовтня 2023 року на трасі Київ – Чоп. Поблизу селища Гоща Рівненського району водій автомобіля Audi A8 Денис Фурнік зіткнувся із зустрічним автомобілем марки Daewoo Lanos, який здійснював поворот. Від отриманих травм 75-річний водій помер на місці події, а його дружина-пасажирка – за кілька годин у лікарні.

Денис Фурнік повністю визнав свою провину. Донька загиблих заявила, що претензій до обвинуваченого не має, оскільки він вибачався перед нею, а також заплатив значну суму у якості компенсації завданої шкоди.

Суддя Петро Тишкун визнав Дениса Фурніка винним за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило загибель кількох людей), проте звільнив від основного покарання й призначив три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.