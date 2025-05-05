Аварія сталася вночі 3 лютого 2022 року на залізничному переїзді у місті Дубно Рівненської області

Дубенський міськрайонний суд виніс вирок Олегу Пастушку за вчинення ДТП. Обвинувачений оминув шлагбауми та виїхав вантажівкою на залізничний переїзд, після чого зіткнувся з пасажирським потягом. У результаті тяжко травмувався 28-річний машиніст, який втратив 80% працездатності та нині пересувається на кріслі колісному. Винуватець аварії отримав три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 28 квітня, аварія сталася вночі 3 лютого 2022 року на залізничному переїзді по вулиці Мостовій у місті Дубно Рівненської області. Близько 2:00 водій вантажівки Scania проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

Рятувальники деблокували травмованого 28-річного машиніста, після чого його доставили у реанімацію з травмою хребта, забоями грудної клітини та голови. У 37-річного водія вантажівки діагностували гостру реакцію на стрес та артеріальну гіпертензію.

Обвинувачений Олег Пастушок пояснив у суді, що у день аварії сніжило і він їхав зі швидкістю 20-25 км/год. Намагався проскочити на переїзді, бо шлагбаум ще не встиг закритися, але червоний сигнал уже горів. За словами чоловіка, він зупинився на коліях і не міг далі зрушити – потяг зачепив причеп, а вантажівку від удару розвернуло. Зазначив, що визнає свою вину та шкодує про вчинене.

Згідно з висновком МСЕК, машиніст втратив 80% працездатності. Потерпілий розповів у суді, що життя після ДТП змінилося кардинально – тепер він пересувається на кріслі колісному, залежить від медикаментів і не живе, а доживає, хоча йому 30 років. Чоловік додав, що не може пробачити обвинуваченому.

Суддя Олександра Жуковська визнала Олега Пастушка винним за ч.2 ст.286 КК України (порушення ПДР, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження), проте звільнила від основного покарання й призначила три роки іспитового терміну. Крім того, обвинувачений має заплатити машиністу 648 тис. грн, а його страхова компанія – ще 273 тис. грн. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.