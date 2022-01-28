Аварія трапилась поблизу Сокільників на трасі Львів – Пустомити у серпні 2019 року

Пустомитівський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП 34-річного мешканця Пустомитів. Однак він уникнув тюремного ув’язнення, оскільки йому присудили умовний термін.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась поблизу Сокільників на трасі Львів – Пустомити у серпні 2019 року. На той час 32-річний мешканець Пустомитів, керуючи автомобілем Mercedes-Benz E220, спричинив зіткнення з ВАЗом. За кермом авто був 61-річний львів’янин, який загинув на місці.

У суді винуватець ДТП визнав свою провину. Він розповів, що тоді була погана видимість та мокро на дорозі, його авто понесло в сторону, він виїхав на зустрічну смугу та вчинив ДТП. Вважає, що причиною ДТП було пошкодження переднього колеса, через що авто стало некероване.

Винуватець аварії також розповів, що через травми, отримані у цій ДТП, він став інвалідом третьої групи.

Дослідивши матеріали справи, суддя Микола Кіпчарський визнав водія Mercedes-Benz винним у вчиненні смертельної ДТП та засудив до чотирьох років тюрми, але звільнив від відбування цього покарання, встановивши два роки іспитового терміну.