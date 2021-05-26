Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді збільшити розмір державної допомоги, що виплачується громадянам при народженні дитини, на 8,720 тис. грн – до 50 тис. грн з 1 січня 2022 року. Відповідний законопроект уряд схвалив на засіданні в середу, 26 травня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Відповідно до запропонованих змін, виплата 25% допомоги буде здійснюватися одноразово, а решту суми виплачуватимуть упродовж наступних 36 місяців рівними частинами.

Крім того, передбачається, що з 1 січня 2023 року і в подальшому щорічно з 1 січня ця допомога буде збільшуватися на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін.

У разі прийняття цього закону збільшиться також розмір допомоги при усиновленні, оскільки така допомога надається в розмірі, встановленому для виплат допомоги при народженні.

Нагадаємо, зараз допомога при народженні дитини становить 41280 гривень. Допомога виплачується одноразово в сумі 10320 грн, решта виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.