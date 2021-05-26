Уряд запропонував Верховній Раді збільшити виплати за народження дітей
Виплати за народження чи усиновлення дітей пропонують збільшувати щороку
Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді збільшити розмір державної допомоги, що виплачується громадянам при народженні дитини, на 8,720 тис. грн – до 50 тис. грн з 1 січня 2022 року. Відповідний законопроект уряд схвалив на засіданні в середу, 26 травня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».
Відповідно до запропонованих змін, виплата 25% допомоги буде здійснюватися одноразово, а решту суми виплачуватимуть упродовж наступних 36 місяців рівними частинами.
Крім того, передбачається, що з 1 січня 2023 року і в подальшому щорічно з 1 січня ця допомога буде збільшуватися на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін.
У разі прийняття цього закону збільшиться також розмір допомоги при усиновленні, оскільки така допомога надається в розмірі, встановленому для виплат допомоги при народженні.
Нагадаємо, зараз допомога при народженні дитини становить 41280 гривень. Допомога виплачується одноразово в сумі 10320 грн, решта виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.