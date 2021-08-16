Віктора Назарова спочатку засудили на 7 років через збиття літака Іл-76 над Луганськом, але потім виправдали

Радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного призначений генерал-майор Віктор Назаров, який був засуджений у справі про збиття військового літака Іл-76 над Луганськом у 2014 році, а потім виправданий. Про це повідомляє «Військовий кур’єр України».

Як повідомляється, Назаров призначений радником Залужного з політичних питань.

Віктор Назаров у 2014 році був начальником оперативного штабу Антитерористичної операції. У ніч проти 14 червня 2014 року військово-транспортний літак Іл-76 при заході на посадку в Луганському аеропорту був збитий проросійськими бойовиками. У літаку на той момент перебували 9 членів екіпажу і 40 українських десантників. Всі вони загинули.

Назарова звинуватили у халатності, що призвела до трагедії. Прокуратура йому закидала те, що генерал, який був у той час одним з керівників АТО, не взяв до уваги інформацію СБУ про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації з доставки роти військових у Луганський аеропорт.

Назаров звинувачення на свою адресу відкидав. Зокрема, він зазначив, що під час досудового слідства було допущено «маніпулювання інформацією», а в показаннях свідків у суді були «припущення» і «інформація, інтерпретована на свій розсуд».

27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав Назарова винним у службовій недбалості, яка призвела до загибелі льотчиків і десантників, і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Але він одразу подав апеляцію. Зрештою, 21 травня 2021 року Верховний суд визнав генерала Назарова невинним. Втім до цього, у 2019 році, Назаров звільнився зі ЗСУ через закінчення терміну контракту.