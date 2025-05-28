Більшість роботодавців на ринку пропонують вакансії для випускників профтехів
Водночас більшість зареєстрованих безробітних українців – переважно люди з вищою освітою
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Український бізнес, який планує відкривати підприємства, потребує кваліфікованих робітників. Понад 50% вакансій – для фахівців з профільною технічною освітою. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній під час конференції «Освіта нової України», пише НУШ.
Роботодавці часто скаржаться на те, що знання випускників закладів освіти не відповідають реальним потребам, а також відчутна нестача фахівців певних спеціальностей.
«Більше половини всіх вакансій, які планують підприємства відкривати, – це кваліфіковані робітники з обслуговування машиноустаткування, найпростіші професії. Тобто це люди без вищої освіти», – наголосив посадовець.
За результатами дослідження Міністерства освіти і науки та міжнародних партнерів, попит на робочі вакансії такий:
- 26% – для кваліфікованих робітників з інструментом;
- 25% – для працівників з обслуговування устаткування;
- 12% – для найпростіших професій;
- 7% – для працівників у сфері торгівлі та послуг;
- 6% – для керівників;
- 4% – для технічних службовців.
За словами Завгороднього, більшість зареєстрованих безробітних українців – переважно люди з вищою освітою. Такий дисбаланс між попитом і пропозицією створює серйозний виклик для ринку праці. Щоби подолати цей розрив, держава напрацьовує напрям освіти для перекваліфікації дорослих, зокрема ветеранів, переселенців та всіх, хто хоче змінити професію. У закладах профтехосвіти оновлюють майстерні, лабораторії і навчальні простори.
«У закладах професійно-технічної освіти за минулий рік таке навчання пройшли десятки тисяч людей», – зазначив заступник міністра.
Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні законопроєкт про професійну освіту, який передбачає:
- фінансову автономію для закладів профосвіти;
- створення наглядових рад за участі роботодавців;
- запровадження грантів на здобуття освіти за дуальною формою навчання.
У 2025 році повністю оновлять освітні стандарти для фахової передвищої освіти.