Вірменія офіційно стала учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Це зобов’язує країну заарештувати російського диктатора Владіміра Путіна, якщо він приїде до Вірменії, адже МКС видав ордер на його арешт. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МКС.

Зазначається, що Вірменія стала 124-ю державою-учасницею, де діє Римський статут.

Римський статут Міжнародного кримінального суду – міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Його ухвалили на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року, з 1 липня 2002 року він набрав чинності. Станом на листопад 2023 року Римський статут підписали всього 137 держав (Україна – 20 січня 2000 року), але ратифікували лише 124 держави (Україна не ратифікувала).

Статут надає право Суду розглядати злочини геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини агресії.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні. Також ордер видано на Марію Львову-Бєлову, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Як вважають в Гаазі, вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до Росії. Злочини були скоєні на окупованих територіях щонайменше з 24 лютого 2022 року.

В Офісі генпрокурора України пояснили, що ордер на арешт означає, що за межами Росії Путіна мають право затримати та передати до суду. Генпрокурор Андрій Костін назвав рішення історичним для України та всієї системи міжнародного права. Зараз російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей.