M-Tас виготовляє спорядження для українських військових

Українське підприємство «М-ТАС» (Militarist Тactical), що виробляє тактичний одяг та спорядження, відкрило нову швейну фабрику у Львові. Зараз там триває набір працівників.

У вівторок, 10 травня, директор відділу виробництва «М-ТАС» Денис Головко розповів ZAXID.NET, що компанія запустила у Львові власне швейне підприємство на 100 робочих місць. Його робота частково стартувала минулого тижня, там вже працює 30 працівників. Триває набір кваліфікованих швачок, розмір зарплати становить від 25 тис. грн.

«Український бренд М-ТАС (Militarist Тactical) присутній на ринку України вісім років. В Україні нашу продукцію шиє понад 30 підприємств, але це зовнішні підприємства. Власне виробництво є у Києві. Вирішили відкрити власну фабрику у Львові. Зараз тут багато людей, багато переселенців. Більше можливостей набрати людей на роботу, ніж, наприклад, у Києві», – розповів Денис Головко.

Компанія закупила нове обладнання та розпочала виробництво в орендованих приміщеннях на території колишньої львівської взуттєвої фабрики «Прогрес» на вул. Жовківській. Інформацію про оборот підприємства та інвестиції у нову фабрику у Львові в компанії не розголошують, посилаючись на комерційну таємницю.

M-TАС – відомий український виробник тактичного спорядження, польової форми, взуття та аксесуарів. Співробітники підприємства займаються розробкою та пошиттям спорядження, аналізуючи зразки військової екіпіровки, які були або зараз перебувають на озброєнні різних країн світу. Продукція компанії продається у власній мережі магазинів в Україні, також у Польщі, США, ОАЕ.

Компанію M-TАС заснувала в 2014 році група підприємців, які раніше торгували зброєю для страйкболу, камуфляжем, тактичним спорядженням і чоловічим брендовим одягом (стиль Casual, Military, Outdoor, а також StreetWear). З початку російсько-української війни (з 2014 року) компанія шиє та передає, зокрема, на благодійній основі одяг для українських військових.