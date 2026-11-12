За 0,7 га на вулиці Березневій змагалися двоє учасників

У середу, 11 листопада, у Здолбунові відбувся аукціон із продажу земельної ділянки площею 0,7 га на вулиці Березневій. Переможцем торгів стало місцеве ТОВ «ВК Імпорт», яке запропонувало за лот 1,2 млн грн.

Онлайн-аукціон провели на майданчику Prozorro.Продажі. Початкова вартість ділянки становила 839 258 грн. Її цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг.

Ділянка передбачена під транспортну інфраструктуру (фото Prozorro)

За землю змагалися двоє учасників – ФОП Андрій Дубинецький і ТОВ «ВК Імпорт». Останнє перемогло з пропозицією розміром 1 228 000 грн – це на 9 тис. грн більше, ніж запропонував конкурент.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, «ВК Імпорт» зареєстроване у Здолбунові з 2015 року. Компанія займається оптовою торгівлею машинами й устаткованням, а також деталями та приладдям для автотранспорту. Власником бізнесу є Олександр Мацюк.

За інформацією Opendatabot, Мацюк також є бенефіціаром кількох компаній. Зокрема, йому належить 100% ТОВ «Транс-Н», що працює у сфері вантажних автомобільних перевезень, і ТОВ «Глобекс Пост», яке надає допоміжні транспортні послуги. Також він володіє половиною ТОВ «Транс-Н-Буд», що займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, та половиною ТОВ «УК ЖК «Квітковий».

Сукупний дохід бізнесів Олександра Мацюка у 2025 році становив понад 213 млн грн. Найбільшу частку в цій сумі забезпечило ТОВ «Транс-Н» – понад 128,4 млн грн.