Найкращий період для посіву насіння на розсаду – останні дні квітня

Щоб овочі з'явилися на столі ще на початку літа, необхідно не лише вдало підібрати сорти, а й обрати правильний спосіб посіву. Один із найрезультативніших методів – це вирощування теплолюбних культур через розсаду. Завдяки цьому можна отримати врожай на кілька тижнів раніше, ніж за прямого висіву у відкритий ґрунт, пише ТСН.

Чому варто обрати розсадний спосіб

Рослини мають різну тривалість вегетаційного періоду – від кількох тижнів до кількох місяців. В умовах пізньої весни, особливо у північних та центральних областях України, прямий посів часто призводить до затримки врожаю або навіть до втрати частини плодів, які не встигають дозріти.

Розсада ж дозволяє обійти погодні ризики та висадити у ґрунт вже сформовані рослини, які швидко приживаються і продовжують ріст. Якщо провести пересадку в середині травня, то огірки можуть дати перші плоди вже наприкінці місяця.

Коли варто починати

Найкращий період для посіву насіння на розсаду – останні дні квітня. Такий термін дає можливість отримати зміцнілі рослини до моменту, коли стабілізується нічна температура. Більшість культур не витримують похолодання нижче +12–15 °C, тож орієнтуватися варто не лише на дату, а й на фактичні погодні умови.

Як правильно підготувати ємності та ґрунт

Для розсади ідеально підходять пластикові стаканчики об’ємом 400-500 мл з обов’язковими отворами на дні для відтоку зайвої вологи. Субстрат має бути поживним, легким і вологоємним. Його можна приготувати самостійно, змішавши садову землю, перегній і пісок у співвідношенні 2:1:1. Для посилення росту можна додати жменю деревного попелу або біогумусу.

Слід залишити в кожній ємності близько 1,5 см до краю, щоби пізніше можна було досипати ґрунт до основи стебла, це стимулює утворення додаткових корінців.

Як прискорити проростання

Насіння перед посівом бажано замочити у теплій воді на кілька годин або попередньо проростити на вологій марлі. Це активізує біологічні процеси і підвищує відсоток сходів. При посадці насіння слід заглиблювати не більше ніж на 1,5-2 см, а сам ґрунт потрібно злегка ущільнити.

Поливати слід помірно, орієнтуючись на ступінь зволоженості, вода має почати виходити через дренажні отвори, але не застоюватись у ємності.

Оптимальні умови вирощування

До появи паростків розсаду потрібно тримати в теплому місці з температурою +25-28 °C. Як тільки з’являться перші сходи, температуру знижують до +18-20 °C, щоби уникнути витягування. Освітлення має бути яскравим: у похмурі дні слід використовувати фітолампи або лампи денного світла.

Для загартовування рослин стаканчики можна виносити на балкон або у двір у денний час, поступово збільшуючи тривалість перебування на свіжому повітрі.

Як і коли висаджувати у відкритий ґрунт

У відкритий ґрунт розсаду висаджують після 15 травня, коли ночі стабільно теплі, а земля прогріта до +15 °C на глибині 10 см. Підготовлений ґрунт бажано підживити органічними або комплексними мінеральними добривами.

Схема посадки залежить від культури: для кабачків – від 50 до 70 см між рослинами.

Після пересадки грядки рекомендується мульчувати: соломою, сіном, тирсою або компостом. Це зменшить випаровування вологи, перешкоджатиме росту бур’янів і захищатиме коріння від різких перепадів температур.