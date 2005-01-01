Visa призупинила обслуговування дебітних карток з підтримкою Bitcoin

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 12:023110

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Visa призупинила обслуговування дебітних карток з підтримкою Bitcoin
фото Visa
У компанії Visa заявили, що заборона не є боротьбою криптовалютами а реакцією порушення членства у клубі Visa

Банк-емітент Bitcoin-карт WaveCrest отримав від компанії Visa розпорядження негайно закрити всі випущені дебетові карти. Про це повідомляє «Укрінформ».

Відзначається, що кілька провайдерів дебетових карт з підтримкою Bitcoin раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні. Серед них: Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX. Ці провайдери дозволяли використовувати біткойни у звичайних торгових точках.

Між тим, у Visa Europe заявили, що причиною відмови в обслуговуванні стало недотримання WaveCrest правил членства в Visa, однак це не є боротьбою з криптовалютами. Але у, в WaveCrest вважають інакше. «Зміни відбулися дуже раптово, що не дало нам часу для оповіщення наших клієнтів. Це рішення вказує, що Visa, а також довірені особи інших традиційних фінансових корпорацій, не бажають обслуговувати зростаючу криптоекономику. Це, в свою чергу, спонукає нас продовжувати наше бачення створення першого криптовалютного банку», - заявили в WaveCrest.

Нагадаємо, комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила розпочати торгівлю ф'ючерсами на біткоїнах.

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