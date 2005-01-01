У Києві експерт з криптовалют відкупився від викрадачів біткоїнами

Постраждалого викрали 26 грудня

У Києві злочинці викрали російського експерта та аналітика біржі криптовалют EXMO Павла Лернера. Викрадачі звільнили його лише після виплати викупу $1 млн у біткоїнах. Про це йдеться у заяві EXMO .

У компанії Лернер працює аналітиком і блокчейн-експертом, також він веде кілька особистих проектів, які не належать до діяльності EXMO. «26 грудня Павло був затриманий невідомими особами і від нього не було ніякої інформації кілька днів. 29 грудня Павло вийшов на зв'язок», — йдеться у повідомленні.

Біржа зазначає, що розслідуванням інциденту займаються правоохоронні органи.

Як повідомило BBC, поліція Києва підтвердила, що 26 грудня в Києві справді викрали людину, але її імені не уточнила. За словами речника поліції, справу наразі розслідують і пізніше оприлюднять більше інформації.

Водночас, згодом The Financial Times з посиланням на заяву екс-радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, повідомили, що Лернера викупили.

«Його викрала озброєна банда 26 грудня з метою отримання викуп у біткоїнах. У нас є оперативна інформація, що він заплатив біткоїни на більш ніж $1 млн», — сказав Геращенко.

До слова, всередині грудня СБУ вилучила біткоїни у засновника відомого блогу про блокчейн Анатолія Каплана (Клімова). Обшукуваний згодом заявив про незаконність цих дій, а в СБУ його звинуватили у відмиванні грошей.