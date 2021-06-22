Проведення аудиту державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці і переселення з них колишніх чиновників може обійтися бюджету в десятки млн грн. Про це йдеться у матеріалі Bihus.info.

Такі втрати спричинені тим, що особи, які потрапили до списку на виселення, претендують на грошові компенсації.

Найбільшу компенсацію може отримати керівниця МОЗ часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова. Її будинок у Конча-Заспі має площу 641 м² і належить до найвищого класу комфортності. Згідно з прайсом, у 2020 році оренда такого будинку мала коштувати майже 200 тис. грн на місяць без вартості комунальних послуг.

«Проте, за інвестиційним договором Богатирьова вклала у реконструкцію маєтку понад 18 млн грн, і ці кошти мали бути враховані в рахунок майбутньої оренди. Станом на 2021 рік колишня керівниця МОЗ “витратила” лише 7 млн, тож при виселенні може претендувати на повернення 11 млн грн різниці», – стверджують журналісти.

Інвестиційні договори укладали майже усі мешканці Конча-Заспи. Офіційно дачний комплекс «Конча-Заспа» борг перед орендарям не визнає і звітує про зворотню заборгованість частини мешканців за оренду.

За їхніми підрахунками, по півмільйона гривень винні екс-міністр вугільної промисловості Віктор Тополєв та екс-нардеп Давид Макар’ян, по майже 150 тис. грн – колишній віцепрем’єр Володимир Семиноженко та екс-генпрокурор Святослав Піскун.

На ще одній ділянці з державними дачами в Пущі-Водиці виселення, за даними журналістів, має юридичні складнощі - частина будинків вже виведена з держвласності і була приватизована.

«Наразі незрозумілими є алгоритм виселення орендарів, доля президентської дачі, де мешкає Володимир Зеленський і яка зараз є єдиною держдачею, яка повністю утримується за бюджетний кошт, і доля земельних ділянок під цією нерухомістю», – підсумували журналісти.

Чому чиновників виселяють з державних дач

Володимир Зеленський під час виборчої кампанії обіцяв позбутися державних дач і резиденцій, віддавши їх на потреби дітей і хворих. Хоча вже у липні 2020-го він переїхавжити на державну дачу у Конча-Заспі. У прес-службі президента пояснили це питаннями безпеки і вимогами державної охорони.

На засіданні РНБО 14 травня Зеленський доручив провести повний аудит об'єктів державної власності, а саме земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

У Конча-Заспі зараз живуть під 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 орендарів. Будинок відпочинку «Конча-Заспа» і Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» належать Державному управлінню справами. Їх сумарна площа становить майже 300 гектарів. На території Конча-Заспи знаходиться 71 дачний будинок, чотири пансіонати на 145 номерів.