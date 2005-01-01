Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо судді, яка не заарештувала Саакашвілі

СуспільствоРоман Ганкевич, 23 грудня15175

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Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо судді, яка не заарештувала Саакашвілі
фото Вищої ради правосуддя
Перша палата ради розглянула скарги двох громадян на суддю Ларису Цокол

Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол. Про це повідомили у прес-службі ВРП.

Як зазначається, 22 грудня Перша дисциплінарна палата ради розглянула на своєму засіданні скарги двох громадян на суддю. За однією у відкритті дисциплінарної справи відмовили, за іншою – справу відкрили. «Розглянувши скаргу Пікалова О.О., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Цокол Лариси Іванівни», – йдеться у рішенні.

Скарга подана 14 березня 2017 року. Громадянин, який її подав, заявляє, що поведінка судді Цокол була неправомірною, коли вона розглядала справу за його скаргою на бездіяльність Печерського управління поліції Києва.

11 грудня суддя Цокол відмовила в задоволенні клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт для лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на час проведення розслідування. 18 грудня ВРП заявляла, що її «планова робота» з розгляду дисциплінарних скарг стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Лариси Цокол не пов’язана зі справою Саакашвілі.

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