Ключ до отримання сяючої, пружної шкіри лежить у забезпеченні організму потрібними вітамінами та мінералами

Старіння та втрата колагену – природний і незворотний процес, але додавання певних продуктів до щоденного раціону може допомогти омолодити шкіру, відновити вироблення колагену. Дерматологи, експерти з питань здоров’я та краси твердять: ключ до отримання сяючої, пружної, здорової шкіри шкіри полягає в живленні організму зсередини потрібними вітамінами та мінералами. Вони назвали She Finds вісім продуктів, які стимулюють вироблення колагену і допоможуть омолодити шкіру.

Продукти, які стимулюють вироблення колагену

1. Помідори. Дерматологиня докторка Анна Чакон радить додавати їх до раціону, щоб мати здорову шкіру. У них багато бета-каротину та вітаміну С. Пігмент лікопін, який міститься в помідорах, допомагає шкірі захиститися від ультрафіолетових променів і вдвічі збільшує вироблення колагену. Тому ті, хто хоче мати здорову шкіру, повинні включати їх у раціон. Їх можна їсти окремо або додавати в салати, соуси, омлети тощо.

2. Чорниця. Оскільки неможливо з віком повністю запобігти утворенню зморшок, збереження гідратації та вживання багатих на поживні речовини продуктів є ключем до підтримки пружності шкіри, молодості. Однією з таких ягід є чорниця, яка активно підтримує синтез колагену та містить корисні антиоксиданти.

Доктор Еммануель Лукас каже, що чорниця насичена антиоксидантами, які допомагають захистити шкіру від щоденних впливів навколишнього середовища та внутрішніх факторів. Крім того, вона багата вітамінами А і С, а останній бореться з розпадом колагену.Чорниця також добре відома своїми протизапальними властивостями. «Запалення є загальним знаменником для багатьох захворювань шкіри, включаючи фотостаріння, екзему, вугрі та розацеа тощо», – каже Еммануель Лукас.

3. Яєчні білки. Колаген та інші корисні для шкіри амінокислоти природним чином містяться в яєчному білку. «Колаген є ключовим компонентом для запобігання тонким лініям і зморшкам, і вважається, що цей природний запас колагену з яєчних білків може сприяти природному синтезу колагену в організмі », – підкреслює дерматологиня Анна Чакон.

За її словами, коли справа доходить до в’ялої шкіри, колаген яєчного білка підвищує пружність, зменшує зморшки та гусячі лапки навколо очей і на обличчі. Споживання до семи яєць на тиждень чудово впливатиме на шкіру і не зашкодить здоров’ю серця.

4. Шпинат. Він містить кальцій, хлорид, залізо, магній, марганець, калій, холін, фолієву кислоту, рибофлавін і вітаміни A, C, E, K, B6, які, за словами дерматологині Елейн Ф. Кунг, є життєво важливі для зовнішнього вигляду шкіри, волосся та нігтів.

«Продукти, що містять вітаміни A, C, E і каротиноїди, чудово підходять для здоров’я шкіри та запобігають старінню шкіри, оскільки вони є потужними антиоксидантами», – каже дерматологиня.

5. Жирна риба. Жирна риба є чудовим джерелом білка, який забезпечує наш організм амінокислотами для вироблення колагену. Дерматологиня Елейн Ф. Кунг наголошує: колаген – це білок, який відповідає за пружність шкіри та її еластичність, і його можна приймати у вигляді добавок щодня, він також міститься в багатьох продуктах харчування.

«Риб'яча шкіра є багатим джерелом колагену, а лосось також є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, які можуть посилити утворення колагену», – каже вона.

6.Авокадо. Воно є чудовим продуктом для сяячої шкіри в будь-якому віці, особливо для зрілих красунь. Дерматологиня Анна Чакон рекомендує їсти авокадо як закуску або додавати до салатів. У ньому багато вітаміну Е та хороших жирів і воно допоможе захистити шкіру від старіння та сонячних променів, допоможе виглядати молодшими.

«Я б порадила їсти від половини до цілого авокадо щодня», – каже Анна Чакон. Використання олії авокадо в кулінарії та догляді за шкірою також є чудовим способом отримати користь від цього фрукта.

7. Кіноа. Експертка з догляду за шкірою Джесс Ернандес пропонує для більш сяючого кольору обличчя додавати в різноманітні страви кіноа, бо воно є чудовим джерелом рослинного білка. Звичайна чашка цього класичного зерна забезпечує понад вісім грамів білка, який допомагає підтримувати колаген, і трохи цинку, який має вирішальне значення для перетворення амінокислоти в колаген.

8.Гранати. Докторка Енрізза Фактор каже, що гранати мають високі протизапальні або антиоксидантні властивості, які можуть поліпшити еластичність шкіри та захистити її від пошкоджень і передчасного старіння.

З’ївши лише один гранат, ви отримаєте приблизно 28 мг вітаміну С. Додавання більше вітаміну С до раціону, включивши у нього гранати, може бути ефективним у запобіганні появі зморшок. Докторка також радить пити багато води, захищати шкіру від сонця, відмовитися від куріння та контролювати стрес. Це збереже вашу шкіру здоровою та молодою.