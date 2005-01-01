Вісьмом студентам львівських вишів призначили соціальну стипендію Верховної Ради

Восьмеро студентів вищих навчальних закладів Львова отримуватимуть соціальні стипендії Верховної Ради України. Їх призначають для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Загалом в Україні таких стипендіатів обрали 66, повідомляє департамент освіти і науки Львівської ОДА.

Серед них – курсантка Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Віолетта Аксьоненко, студент Української академії друкарства Ігор Бересь, студентка Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Наталія Герез, студентка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Олександра Жвавець, студентка Національного університету «Львівська політехніка» Надія Ксендзук, студент Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка Віталій Прусак, студентка Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Марія Скоропад, студентка Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Роксолана Штуллер.

Кандидатів на отримання стипендій подавали самі навчальні заклади.

«Стипендія призначається на 1 рік і виплачується додатково до інших стипендій або грантів. Відлік виплат починається з 1 січня 2018 року, тож наразі студенти отримають перерахунок коштів за період, на який розпорядження уряду ще не набрало чинності. Виплата триватиме до 1 січня 2019 року», ‒ уточнили у департаменті.

Стипендія для закладів I-II рівнів акредитації становить 750 гривень. Для III-IV рівнів акредитації ‒ 900 гривень.

Серед категорій, які претендують на отримання соціальної стипендії, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (до 18 років), студенти, які на період навчання залишилися без батьків (18-23 роки), та діти з малозабезпечених сімей.