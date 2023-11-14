4 тенденції, які змінили e-commerce у 2023

Бізнес зазнав суттєвих змін завдяки поєднанню комп’ютерних технологій, аналізу великих даних та інструментів машинного навчання. Це допомогло краще розуміти потреби споживачів та якісніше взаємодіяти з ними. Компанії дедалі більше уваги приділяють автоматизації процесів, аналізу, прогнозуванню та персоналізації.

У цій статті ми розглянемо 4 ключових тенденції, які визначають майбутнє електронної комерції, ритейлу та бізнесу загалом, а також проаналізуємо їхній вплив та можливості.

Штучний інтелект

Згідно з опитуванням Gartner, 55 % компаній тестують або вже використовують штучний інтелект у виробництві. А більш ніж половина організацій збільшили інвестиції у генеративний ШІ за останні 10 місяців. Зважаючи на щораз вищу популярність нейромереж, можна припустити, що ці показники будуть тільки збільшуватися.

Так, у травні 2023 року компанія OpenAI випустила низку безплатних продуктів, як-от ChatGPT та DALL·E для кінцевого споживача. Після цього тема штучного інтелекту та нейромереж стала чи не найбільш обговорюваною серед різних верств населення. Якщо раніше технології машинного навчання були доступні лише великим корпораціям та компаніям, то сьогодні кожна людина з інтернетом може скористатися ШІ-асистентом.

Проте до революції, яку здійснили OpenAI, онлайн-магазини вже використовували штучний інтелект. Так алгоритми на базі машинного навчання, аналізуючи великий обʼєм користувацьких даних, здатні рекомендувати товар із небувалою точністю.

ШІ також широко використовується в консалтингу. Здатність нейромереж обробляти величезні обсяги інформації робить їх ефективним та економічно вигідним варіантом для інтеграції в бізнес, оскільки вони можуть миттєво відповідати на запитання клієнта 24/7. Forbes зазначає, що якість таких консультацій може бути навіть ефективнішою, порівнюючи з консультантом-людиною.

Криптоплатежі

У 2023 році все більша кількість бізнесів розглядає можливість інтеграції цифрової валюти. Зараз ми спостерігаємо ситуацію, що була схожа на впровадження систем електронних платежів 10 років тому, коли ще мало хто розраховувався карткою в інтернеті. Та, звичайно, тоді ще навіть не було мови про онлайн-банкінг.

Здебільшого власники бізнесу розуміють, що цифровою валютою рано чи пізно почнуть активно платити. Тому закономірно, що 85 % мерчантів у США розглядають запровадження криптоплатежів як пріоритетне завдання.

В Україні цифрові активи вже приймають великі мережі магазинів електроніки, як-от Stylys, CACTUS та Техно Їжак. За криптовалюту можна забронювати номер в одеському M1 Club Hotel та в мережі готелів Ribas. Що більш цікаво, відомі благодійні організації також активно приймають пожертви в цифровій валюті. Серед них є фонд Таблеточки, Дім Рональда МакДональда в Україні та Rescue Now.

Загалом відомо про понад 60 компаній, що вже впровадили можливість здійснення криптоплатежів за допомогою рішення від Whitepay. Їхнім клієнтам більше не потрібно продавати свої цифрові активи. Вони можуть здійснювати операції напряму зі свого гаманця, не витрачаючи кошти на комісії. Ця компанія родом з України та надає криптопроцесингові рішення для приймання криптооплат на сайті, а також в офлайн-магазинах за допомогою криптовалютного POS-терміналу.

Whitepay є частиною екосистеми однієї з найбільших централізованих європейських криптовалютних бірж WhiteBIT, що була заснована у 2018 році. На платформі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют. Платформа надає простий та безпечний спосіб придбати криптовалюту.

Так Мінфін пише, що цифровими активами володіє 6 мільйонів українців. Кількість платежів у криптовалюті зростає і компанії готуються обслуговувати нову категорію клієнтів.

Доповнена реальність (AR)

Донедавна доповнена реальність асоціювалася виключно з комп’ютерними іграми. Проте все змінилося.

Наприклад, клієнти онлайн-магазинів меблів можуть подивитися, як виглядатиме новий предмет в інтерʼєрі перед тим, як купити його. Так само за допомогою інструментів доповненої реальності можна подивитися на свою автівку в іншому кольорі перед фарбуванням.

В Україні це тільки набуває популярності. Проте, згідно з BigCommerce, вже у 2020 році 35 % опитаних американців зазначили, що використовували доповнену реальність для візуалізації налаштувань меблів або автомобіля. AR сприяє тому, що клієнти здійснюють більш свідомий вибір. Відповідно, це підвищує рівень задоволеності сервісом та збільшує вірогідність того, що вони повернуться за наступною покупкою.

Персоналізація

І остання, проте не менш важлива тенденція, – персоналізація клієнтського досвіду. Конкуренція на ринку електронної комерції стає гострішою. Тому цілком закономірно, що бізнес шукає нові інструменти для залучення аудиторії. Згідно з дослідженням консалтингової групи McKinsey, компанії, що використовують персоналізовані підходи, зростають на 40% швидше, ніж інші конкуренти.



Тож маркетингові зусилля все ще залишаються зосередженими на покращенні клієнтського досвіду, та, відповідно, персоналізації.

У 2023 році саме технології штучного інтелекту та впровадження новітніх платіжних методів допомагають у цьому процесі. Нейромережа, як-от ChatGPT, може скласти персоналізовану систему рекомендацій та згенерувати сотні індивідуальних акційних пропозицій для кожного клієнта.

Щодо платежів, то за даними J.P. Morgan приблизно 20% клієнтів відмовляються від покупки через відсутність бажаного методу оплати. Це дійсно відчутна цифра, зважаючи на те, що, найімовірніше, ці клієнти більше не повернуться. Тож ті компанії, які інтегрують новітні методи оплати, отримують конкурентну перевагу у 2023 році.