Криптобіржа WhiteBIT запускає VIP-програму

Криптовалютна біржа WhiteBIT запускає програму, що надає учасникам доступ до знижок на торгові комісії, пріоритетного обслуговування, ексклюзивних подарунків, активностей та заходів – WhiteBIT VIP.

VIP-програма налічує усього 10 рівнів. Від початку абсолютно всі користувачі біржі мають рівень учасника «‎Basic», тобто торгують на WhiteBIT на звичайних умовах із комісіями до 0,1%, а вже з першого рівня «‎Newbie» користувачам присвоюється VIP-статус, з яким вони отримують доступ до ексклюзивних переваг, а саме:

знижки на комісії мейкера та тейкера на спотовій та маржинальній торгівлі;

підтримка персонального менеджера та пріоритетна обробка запитів від VIP-клієнтів;

пріоритетні поповнення та зняття;

ексклюзивні подарунки, заходи та активності.

З кожним наступним рівнем знижки на торгові комісії зростають. При цьому на рівні користувача «‎Supreme» доступний рібейт на комісії мейкера (відшкодування) – комісія складає -0,001%.

Стати учасником програми можуть усі охочі користувачі WhiteBIT. Для отримання VIP-статусу потрібно виконати 2 умови:

місячний сумарний обсяг торгів на спотовому та на маржинальному ринку має бути не менше 100 000 USDT в еквіваленті;

сумарний показник усіх балансів WhiteBIT (враховуючи WBT у Holding, але без урахування Earn) має бути щонайменше 10 000 USDT в еквіваленті.

Користувач може отримати VIP-статус у будь-який день місяця, якщо відповідає умовам рівнів VIP-програми. Вже з наступного місяця, на щомісячній основі, наявний рівень перераховуватиметься за показниками попереднього календарного місяця.

Особливістю WhiteBIT VIP є те, що користувач також має змогу отримати статус VIP, якщо підтвердить торговий баланс та торговий обсяг на іншій біржі, заповнивши відповідну заявку. Але з наступного місяця після подання заявки користувач має підтримувати торговий баланс та обсяг торгів на WhiteBIT, щоб зберегти статус VIP.

Вимоги до участі та знижки за рівнями можна дізнатися зі статті у блозі біржі та на офіційній сторінці програми на WhiteBIT. Якщо ви давно шукали спосіб збільшити прибуток і заощадити на комісіях при торгівлі криптовалютою, то VIP-програма на WhiteBIT — ідеальне рішення. Ексклюзивні знижки на комісії, персональний менеджер, прискорена підтримка та багато інших переваг – все це надасть можливість підвищити доходи та забезпечити контроль над вашими інвестиціями. Задавайте свій рівень VIP разом з WhiteBIT!

Детальніше про криптобіржу WhiteBIT

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют.

WhiteBIT разом з Міністерством цифрової трансформації створили «Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну» на порталі Дія.Освіта. Компанія співпрацює з Національним університетом «Києво-Могилянська академія», МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів «Барселона» та «Трабзонспор», Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.