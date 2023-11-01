Компанія представила WB Soul Ecosystem

27–29 жовтня відбувся Перший український форум з технологій розподіленого реєстру від IEEE (UADLTF), що зібрав багатьох провідних експертів у сфері блокчейну та децентралізованих технологій.

Варто зауважити, що форум проходив за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, яке запросило одну з найбільших європейських криптобірж з українським корінням, WhiteBIT, поділитися своїми досягненнями у сфері розробки блокчейн-продуктів.

WB Soul Ecosystem – що це таке

У межах цього заходу WhiteBIT розкрили своє бачення розвитку децентралізованих технологій і важливість ідентифікації особи в блокчейн-застосунках за допомогою WB Soul Ecosystem. Ця розробка побудована на блокчейні WB Network від розробників WhiteBIT.

Система WB Soul Ecosystem здатна відтворювати анонімну цифрову ідентичність користувача. Базовий набір характеристик WB Soul складається з атрибутів облікового запису користувача WhiteBIT. Отже, Soul «синхронізується» зі станом облікового запису, не розголошуючи дані користувача в публічному блокчейні.

«Сучасні блокчейн-рішення можуть радикально вплинути на обробку особистих даних, надаючи більше контролю користувачам і забезпечуючи підвищену приватність. Цей підхід стане основою для покращення взаємодії між користувачами та організаціями в глобальному цифровому просторі», – зазначив спікер криптовалютної біржі WhiteBIT.

Упродовж трьох днів на форумі IEEE UADLTF відбувалися жваві дискусії щодо актуальних питань розвитку блокчейн та розподілених реєстрів. Серед інших тем, які були розглянуті на форумі, можна виокремити цифрові трансформації в системі охорони здоров’я, інновації в енергетичній сфері, переваги блокчейну в ланцюгах постачання харчових продуктів, мережеві технології майбутнього та питання кібербезпеки та конфіденційності інформації.

На події також виступали заступник Міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков, директор Web3Institute Максим Семенчук, колишній СТО та співзасновник Tether Крейг Селларс, Майкл Терпін з Transform Ventures та інші.

Проведення заходів на кшталт IEEE UADLTF-2023 в Україні підкреслюють стратегічне значення країни в розвитку цифрових технологій, адже Україна вже давно задає тренди цифрової трансформації у світі.

Цікаві факти про WhiteBIT

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют.

WhiteBIT разом з Міністерством цифрової трансформації створили «Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну» на порталі Дія.Освіта. Компанія співпрацює з Національним університетом «Києво-Могилянська академія», МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів «Барселона» та «Трабзонспор», Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.