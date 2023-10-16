WhiteBITзапуска особливу NFT-колекцію

15 жовтня 2023 року Національному університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) виповнюється 408 років. Разом із криптовалютною біржею WhiteBIT Могилянка запускає унікальну NFT-колекцію з зображеннями найулюбленіших традицій студентів і символів на честь визначної події.

Більше про співпрацю Могилянки і WhiteBIT

Партнерство між Національним університетом «Києво-Могилянська академія» і однією з найбільших європейських централізованих криптобірж родом із України WhiteBIT стало ключовим в інтеграції блокчейн-технологій у навчальні програми українського ВНЗ. Вже з цього навчального року студенти магістерських програм НаУКМА отримали можливість вивчати дисципліни сертифікатної програми «Блокчейн-технології», розробленої науковцями університету спільно з експертами WhiteBIT. Це дозволить студентам отримати висококваліфіковану підготовку та глибокі знання в галузі блокчейну, що набирає популярності в усьому світі.

У рамках партнерства, WhiteBIT і НаУКМА створили унікальну пам'ятну NFT-колекцію, яка включає зображення традицій, видатних пам'яток і символів Національного університету «Києво-Могилянська академія». Вона доступна для глядачів і колекціонерів на платформі OpenSea вже 13 жовтня 2023 року, за 2 дні до Дня академії.

NFT-колекція міститиме вісім унікальних невзаємозамінних токенів, які в тому числі відобразять проекти та досягнення, що стали можливими завдяки спільній роботі WhiteBIT і Національного університету «Києво-Могилянська академія».

За підтримки WhiteBIT академія реконструює корпус ІТ-факультету в історичному центрі Києва. Після завершення реконструкції корпус «Братські келії» слугуватимуть у якості сучасного освітнього простору для майбутніх ІТ-фахівців.

Що варто знати про WhiteBIT і Києво-Могилянську академію

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют. WhiteBIT разом з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та Міністерством цифрової трансформації створює освітні продукти для отримання вичерпних та фахових знань про блокчейн технології, співпрацює з МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів «Барселона» та «Трабзонспор», Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.

Національний університет «Києво-Могилянська академія» – один із найстаріших і найпрестижніших вищих навчальних закладів України, що знаходиться в Києві. Заснований у 1615 році, НаУКМА відомий своєю академічною відданістю, науковими дослідженнями та високою якістю освіти. Університет пропонує широкий спектр програм бакалаврату та магістратури, а також активно долучений до розвитку сучасної науки та культури в Україні.