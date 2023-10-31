Квитки на матч можна придбати за криптовалюту

Вболівальники національної збірної України з футболу можуть отримати ранній доступ до квитків, придбавши їх за криптовалюту на два дні раніше офіційного старту продажу. Таку можливість надає офіційний криптопартнер Національної збірної України з футболу – криптовалютна біржа WhiteBIT.

Вже втретє WhiteBIT оголошують про можливість продажу ексклюзивних квитків на домашні матчі української збірної, які зараз проходять за кордоном. Вболівальники вже встигли оцінити зручність такої купівлі білетів на матчі Україна-Мальта та Україна-Англія та подарувати збірній по-справжньому домашню підтримку на стадіонах Європи.

Матч Україна-Італія в Німеччині не стане винятком. Це кінцевий і вирішальний поєдинок групового раунду кваліфікації Євро-2024 для національної збірної України. Придбати квитки за криптовалюту на два дні раніше можна за допомогою Whitepay – спеціального технічного рішення від WhiteBIT для приймання цифрових платежів. Посилання на купівлю тут.

Що варто знати про WhiteBIT

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

WhiteBIT разом з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та Міністерством цифрової трансформації створює освітні продукти для отримання вичерпних та фахових знань про блокчейн технології, співпрацює з МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів «Барселона», «Трабзонспор» та «Металіст 1925», Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.