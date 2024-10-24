Львівщина витратила на оборонні потреби 2,4 млрд грн з початку року

Станом на 1 жовтня 2024 року видатки з бюджету області та з бюджетів територіальних громад Львівщини на оборону становили 2,38 млрд грн. Майже 36% із цієї суми або 833,43 млн грн надійшло із бюджету Львівської територіальної громади.

Із 70-ти громад області лише дев’ять витратили на потреби ЗСУ понад 10% від своїх загальних видатків. Такі дані з посиланням на Державну казначейську службу оприлюднив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Голова ЛОВА уточнив, що йдеться про видатки за відповідними кодами класифікації, що провели громади через казначейство.

З обласного бюджету Львівщини видатки на оборону за 9 місяців року становили 829,1 млн грн або 17,5% від усіх видатків. Щодо територіальних громад, то більше 10% від усіх видатків на оборону витратили такі:

Сокільницька ОТГ – 36,1% або 64,59 млн грн;

Великомостівська ОТГ – 24,9% або 38,49 млн грн;

Солонківська ОТГ – 21,4% або 45,5 млн грн;

Славська ОТГ – 14,3% або 50,9 млн грн;

Зимноводівська ОТГ – 12,7% або 31,62 млн грн;

Мурованська ОТГ – 10,8% або 14,41 млн грн;

Великолюбінська ОТГ – 10,6% або 7,89 млн грн;

Меденицька ОТГ – 10,1% або 12,17 млн грн;

Моршинська ОТГ – 10,1% або 13,8 млн грн.

Ще 16 територіальних громад області витратили на оборону від 5,1 до 9,5% від своїх загальних видатків за 9 місяців року. Так, видатки Львівської громади на оборону становлять 8,5% або 833,43 млн грн і це найбільша сума з-поміж усіх громад області. Для порівняння видатки на оборону бюджету області становлять 829 млн грн або 17,5% від усіх видатків.

Менше 1% від видатків на оборону витратили такі громади:

Золочівська ОТГ – 1% або 3,1 млн грн;

Дрогобицька ОТГ – 0,9% або 6,86 млн грн;

Добромильська ОТГ – 0,9% або 900 тис. грн;

Бродівська ОТГ – 0,7% або 2,26 млн грн;

Рудківська ОТГ – 0,3% або 550 тис. грн;

Самбірська ОТГ – 0,3% або 992 тис. грн.

Зовсім не мали витрат на оборону з початку року Заболотцівська, Підкамінська і Хирівська територіальні громади на Львівщині.

Видатки громад Львівщини на оборону станом на 1 жовтня 2024 року (скріншоти Максима Козицького)