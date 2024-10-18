Закохану пару грають Ендрю Гарфілд та Флоренс П’ю

У мережі з’явився фінальний український трейлер нової драми «Час жити». Картина вийде на українські екрани 31 жовтня, попередні покази в окремих кінотеатрах розпочнуться вже з 24 жовтня. Світова прем’єра картини відбулась у вересні на фестивалі у Торонто.

За сюжетом, перспективна кухарка Алмут (Флоренс П’ю) випадково збиває машиною Тобіаса (Ендрю Гарфілд). Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей, і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання подекуди об’єднує абсолютно несхожих між собою людей.

Стрічка може похвалитися зірковим тандемом: закохану пару грають Ендрю Гарфілд («Нова людина-павук», «Тік-так, бум!») та Флоренс П’ю («Дюна 2», «Маленькі жінки», «Оппенгеймер»).

Режисером фільму є Джон Кроулі, у фільмографії якого ностальгійна та ніжна драма «Бруклін» та екранізація роману Донни Тарт «Щиголь». Сценарій до «Часу жити» написав Нік Пейн, який працював зокрема над масштабною сагою «Корона».

Продюсував стрічку знаменитий актор Бенедикт Камбербетч, а також Деніел Бацек, відомий своєю роботою з режисером Йоргосом Лантімосом над його стрічками «Вбивство священного оленя» та «Бідолашними створіннями», а також драмою «Батько».