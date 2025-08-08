Донал Глісон зіграв головного редактора газети Неда Сімпсона

Вийшов перший трейлер майбутнього комедійного серіалу «Газета». Це спіноф популярного серіалу «Офіс», що розповідатиме про редакцію невеличкої газети Середнього Заходу Toledo Truth Teller, що переживає складні часи і ділить офіс із компанією з виробництва туалетного паперу.

Як повідомляє Variety, Оскар Нунез повернеться до ролі Оскара Мартінеса з оригінального серіалу. Проєкт дебютує на каналі Peacock 4 вересня. Епізоди виходитимуть щочетверга.

Судячи з трейлеру, новий головний редактор газети Нед Сімпсон (Донал Глісон) має амбітні ідеї для відродження газети в часи переважання онлайн-ЗМІ. Він боротиметься зі скороченням бюджету та всіма силами мотивуватиме співробітників.

«Не думаю, що мій персонаж взагалі схожий на Майкла Скотта. Якщо ви намагаєтеся конкурувати з тим, що зробив Стів Карелл, або з тим, що зробив Рікі Джервейс, я думаю, це була б величезна помилка. Ми створили абсолютно нового персонажа. І це абсолютно нова схема, але я сподіваюся, що люди також знайдуть причину любити його, просто інакше, ніж раніше», – розповідав раніше Донал Глісон у інтервʼю.

Співавторами серіалу стали Майкл Коман та Грег Деніелс, який адаптував британський «Офіс» для американського телебачення.

Що відомо про серіал «Офіс»

Ситком розповідає про життя працівників офісу компанії паперу Dunder Mifflin у Пенсільванії. Комедійний серіал вперше вийшов у березні 2005 року на каналі NBC та згодом став культовим. Він отримав понад 50 нагород, серед яких «Еммі» та «Золотий глобус».