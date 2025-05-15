Зйомки серіалу «Газета»

Стримінговий сервіс Peacock показав перший кадр з майбутнього ситкому The Paper («Газета») – спін-оффу культового серіалу «Офіс». Творці також розповіли, коли відбудеться премʼєра стрічки та хто з акторів оригінального серіалу знову зʼявиться на екранах.

Як повідомляє Variety, трейлер The Paper показали на презентації NBCUniversal для рекламодавців. Декілька акторів – Доналл Глісон, Сабріна Імпаччіаторе та Оскар Нунез – вийшли на сцену, на де оголосили, що новий серіал варто очікувати у вересні 2025 року. Однак точну дату виходу назвуть пізніше.

Оскар Нунез – актор із оригінального серіалу, який знову зіграє бухгалтера. За сюжетом, він тепер працює у газеті та не надто радіє появі старої знімальної групи.

Судячи з трейлеру, дія стрічки відбувається в офісах Toledo Truth-Teller. Окрім згаданих акторів, у зйомках брали участь Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Ґбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг та Тім Кі.

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Співавтором серіалу «Газета» став сценарист Грег Деніелс, який працював над сценарієм до «Офісу» разом з продюсером Майклом Команом, Рікі Джервейсом, Стівеном Мерчантом, а також Говардом Кляйном, Беном Сільверманом та Баніджаєм Америкасом.

Що відомо про серіал «Офіс»

Ситком розповідає про життя працівників офісу компанії паперу Dunder Mifflin у Пенсільванії. Комедійний серіал вперше вийшов у березні 2005 року на каналі NBC та згодом став культовим. Він отримав понад 50 нагород, серед яких «Еммі» та «Золотий глобус».