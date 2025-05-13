Виступ Зеленського на вілкритті Каннського фестивалю також використали у фільмі

Досить несподівано 78 Каннський кінофестиваль розпочався фільмом про те, як Володимир Зеленський став президентом України. Буквально за кілька днів до початку фестивалю його організатори оголосили про програму «Три фільми для України». Вона триває 13 травня, у день відкриття фестивалю, коли переглядів небагато, а всі ще не втратили сили на натхнення дивитись кіно. Тож час обрано вдало.

Розпочав програму фільм «Зеленський», який зняли Ів Жолан, Ліза Вапне та Аріан Шемен. Понад дві години кінематографісти розповідають про дитинство та юність Зеленського, створення «Кварталу 95» та його шлях до влади.

«Володимир Зеленський народився 1978 року в Кривому Розі, великому центрі сталеливарної та гірничодобувної промисловості в російськомовному центрально-східному регіоні України. Вихований як атеїст, як і всі тоді, український президент перш за все трохи радянський. Коли йому було 13 років, СРСР розпався. Його відносно неполітизована юність мала бути сповнена надій та хаосу незалежної України, де процвітали злочинність та бідність, а майбутні олігархи привласнювали собі частку національних ресурсів. У внутрішніх дворах будівель, на імпровізованих платформах, його невелика група друзів пробує свої сили у стендап-комедії та співі. Беззаперечний лідер Володимир Зеленський вивчає право, щоб заспокоїти батька, але більшу частину своєї гіперактивності присвячує письменництву та постановці вистав», – йдеться у синопсисі.

Фільм, як і всю програму, представив арт-директор фестивалю Тьєррі Фремо. Він назвав її жестом підтримки України, з чим не посперечаєшся. Також показ відвідав посол України у Франції Вадим Омельченко. І, звісно, представляли картину її актори.

Вони надзвичайно ретельно підійшли до вивчення матеріалу. Фільм дивитись цікаво, попри те, що він певною мірою є компліментарним. Хоча автори явно намагались не втрачати об’єктивності. Тим не менше, деякі епізоди українські глядачі пригадують десь в іншому ракурсі. Але на них картина не розрахована: уже сьогодні вона виходить на каналі Arte. І для авторів важливо представити країну та її президента з максимальною повагою.

Про Зеленського розповідають його друзі з «Кварталу», продюсер Олександр Роднянський, вчительки та режисер «Слуги народу» (і «Сватів») Олексій Кірющенко. «Он смотрєл на меня глазами срущєй кошки», – так описав запрошений з Москви режисер початок роботи над серіалом. У фільмі чимало паралелей між Голобородьком та Зеленським, проте їх розглядають скоріше з точки зору незвичних технологій.

Кілька разів Зеленського порівнювали з Чапліним. Зрештою, він і сам говорив про нього у сильній промові, яку проголосив на відкритті фестивалю у 2022 році. Тож символічно, що слідом за «Зеленським» у тому ж залі покажуть відреставровану «Золоту лихоманку», якій виповнюється 100 років.

А в інших залах триває український день.