Вийшов перший трейлер серіалу «Декстер: Первородний гріх» про становлення «хорошого маніяка» Декстера Моргана.

Трейлер починається словами «На початку була кров». Проєкт складатиметься з 10 серій та розповість історію становлення судового експерта та маніяка Декстера Моргана.

Події розгортаються у Маямі 1991 року. Декстер під керівництвом свого названого батька Гаррі Моргана (Крістіан Слейтер) вчиться контролювати свої темні бажання й відточує майстерність вбивці. Дія відбувається в Маямі, де Декстер стикається з першими випробуваннями й формується як особистість.

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Серіал покаже процес створення «Кодексу», а саме набору правил, за якими Декстер обирає своїх жертв серед злочинців, уникаючи викриття поліцією. Внутрішній монолог персонажа, як і раніше, озвучує Майкл Голл. Молодого Декстера Моргана зіграє Патрік Гібсон. До акторського складу також приєдналися Моллі Браун, Крістіна Міліан та Патрік Демпсі. Особливою гостею проєкту стане Сара Мішель Геллар («Баффі — переможниця вампірів»).

Майкл Леманн («Смертельний потяг») є режисером та виконавчим продюсером проєкту.

Прем’єра серіалу відбудеться 13 грудня на Paramount+.