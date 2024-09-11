Головні ролі виконали Себастіан Стен та Джеремі Стронг

Кінокомпанія Briarcliff Entertainment представила перший трейлер фільму «Учень» (The Apprentice), який розповідає про молоді роки мільярдера та 45-го президента США Дональда Трампа. Сталося це всього за кілька годин до дебатів республіканця Трампа проти демократки Камали Гарріс у рамках нових передвиборчих перегонів у Штатах.

Ще задовго до прем’єри на Каннському фестивалі фільм викликав обурення прибічників Трампа. У його штабі навіть погрожували подати на картину у суд.

Картина «досліджує владу та амбіції у світі корупції та обману», пояснив режисер. Вона розповідає про початок бізнесу молодого Трампа у сфері нерухомості у Нью-Йорку у 1970–1980-х роках. Проте у центрі сюжету – співпраця Трампа з адвокатом Роєм Коном, який був його наставником на початку політичної кар'єри.

Роль Дональда Трампа у фільмі виконав виконавець ролі Зимового солдата в кіновсесвіті Marvel та номінант на «Золотий глобус» за серіал «Пем і Томмі» Себастіан Стен, а володар премії «Еммі» за серіал «Спадкоємці» Джеремі Стронг зіграв його наставника на початку його політичної кар'єри Роя Кона. Номінантці на «Оскар» за роль у фільмі «Борат 2» Марії Бакаловій дісталася роль першої дружини мільярдера Івани Трамп.

Режисером фільму виступив шведський режисер іранського походження Алі Аббасі, чий останній фільм «Вбивця Священний павук» був обраний кандидатом від Данії на «Оскар 2024» у категорії «найкращий міжнародний фільм». Також в доробку режисера премія «Особливий погляд» на Каннському кінофестивалі 2018 року за фільм «На межі світів». Сценарій до фільму спільно з Аббасі написав американський письменник Габріель Шерман, автор бестселера «Найгучніший голос у кімнаті: Як геніальний, пихатий Роджер Ейлс створив Fox News – і розділив країну».

Прем'єра фільму відбулася в травні 2024 року в основному конкурсі Каннського кінофестивалю. Фільм вийде у прокат в США вже 11 жовтня 2024 року, за місяць до другої спроби 78-річного Дональда Трампа поборотися за посаду президента США. Чи буде прокат «Учня» в Україні, невідомо.