Фільм має вийти у прокат 11 липня 2025 року

Вийшов перший тизер-трейлер нового «Супермена», де головну роль зіграв Девід Коренсвет («Смерчі», «Голлівуд», «Картковий будинок»).

«Супермен», раніше відомий як «Супермен: Спадщина» – це перший фільм у новій версії кіновсесвіту DCU Джеймса Ганна та Пітера Сафрана. Ганн керує знімальним процесом за власним сценарієм і раніше зазначав, що персонаж Коренсветта не буде «темним та різким» у новій версії, а стане радше сімейним персонажем, який символізуватиме надію на краще, розповідає ITC.

У трейлері показують побитого головного персонажа у снігу та кадр з насмішками над супергероєм зі сторони звичайних людей. На думку Ганна, в цьому є певний символізм.

Роль Лоїс Лейн зіграла Рейчел Броснаген («Дивовижна місіс Мейзел»), а лиходія Лекса Лютора зіграв Ніколас Голт («Велика»), який початково пробувався на роль Кларка Кента. Решта акторського складу включає Ізабелу Мерсед в ролі Дівчини-Яструба, Натана Філіона у ролі Зеленого Ліхтаря, Едді Гатегі в ролі Містера Террифіка, Марію Габріелу де Фарію в ролі Інженера, Скайлера Джізондо у ролі Джиммі Олсена, Сару Сампайо у ролі Єви Тешмахер, Теренс Розмар у ролі Отіса, Ентоні Керрігана у ролі Метаморфо тощо.

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Фільм має вийти у прокат 11 липня 2025 року.