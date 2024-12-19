Кейт Бланшетт та Майкл Фассбендер у фільмі «Чорний мішок»

Вийшов трейлер майбутнього фільму режисера Стівена Содерберга «Чорний мішок», де Кейт Бланшетт та Майкл Фассбендер постають у ролі подружжя шпигунів, замішаного у спільну справу, повідомляє ITC.

При цьому Кетрін (Бланшетт) замішана у справу як підозрювана, а Джордж (Фассбендер) отримає завдання розслідувати її.

«Коли Кетрін підозрюють у зраді нації, Джордж стикається з головним випробуванням – залишитись вірним шлюбу чи своїй країні».

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Використання подружжя шпигунів у кіно – не нова концепція, і, мабуть, найвідомішим прикладом її використання є «Містер і місис Смітт» з Піттом-Джоллі. Цікаво побачити, як втілить цю ідею Содерберг, кар’єра якого включає багато різних жанрів, зокрема відомі трилогією про друзів Оушена.

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Вибір Фассбендера на головну роль так само виглядає цілком виправданим, за останні два роки актор знявся щонайменше у двох трилерах: «Вбивці» 2023 року тасеріалі «Агенство». Бланшетт цьогоріч з’являлась у семисерійному трилері «Дисклеймер», за нього акторка номінована на «Золотий глобус».