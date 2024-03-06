Стрічка виходить у широкий український прокат вже з 11 квітня

Вийшов тизер нового сімейного анімаційного фільму «Приборкувачка драконів». Стрічка виходить у широкий український прокат вже з 11 квітня.

У стародавньому Китаї дракони колись були друзями людей, але жадібність занапастила їхній союз, і на цих чарівних істот почалося полювання. Через роки у віддаленій фортеці молода дівчинка Пін заводить дружбу зі справжнім драконом, рятує його від злого господаря та відправляється разом з ним в епічну подорож Піднебесною. У цій небезпечній подорожі Пін знаходить спосіб розкрити свою силу та усвідомлює, що саме вона і є справжньою Приборкувачкою драконів.

Майбутній анімаційний хіт став адаптацією першої книги австралійської письменниці Керол Вілкінсон з однойменною назвою «Приборкувачка драконів». Книга вийшла у 2003 році, розійшлася мільйонними тиражами та отримала численні нагороди, зокрема: Aurealis Awards, «Дитяча книга року», Австралійська літературна премія Koala. Сама авторка особисто адаптувала сюжет для створення екранізації.

Режисером стрічки виступили Сальвадор Сімо, який брав участь у створенні таких культових проєктів, як: «Пасажири», «Людина-вовк» та «Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казок».